DİSK/Dev Maden-Sen Fatsa’da toplu sözleşme imzaladı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde DİSK’e bağlı Dev Maden-Sen ile Bentaş Bentonit Madencilik arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Dev Maden-Sen üyesi 400’e yakın işçinin 4 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile DİSK Genel Sekreteri ve Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün’ün katılımıyla bugün bir imza töreni düzenlendi.

"DÜNYADAKİ EN ONURLU ŞEY EMEĞİNE SAHİP ÇIKMAK"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, şunları dile getirdi:

“Bugün Bentaş için, Fatsa için, bölge için heyecanlı bir gün. Bölgede DİSK önlüğü giymiş arkadaşlarımızın umudu temsil etmesinden gerçekten çok büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyorum. Öncelikle Bentaş şirketiyle DİSK’e bağlı DEV Maden-Sen Sendikamızın yapmış olduğu bu toplu iş sözleşmesi hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu dünya üzerinde en onurlu şey alın teriyle, emeğiyle çalışmak, evine ekmek götürmek. Bu dünya üzerindeki en onurlu şey emeğine, ekmeğine, alın terine sahip çıkmak ve bunu da birlikte çalıştığımız, birlikte değer ürettiğimiz sınıf kardeşlerimizle beraber örgütlü şekilde yapmak. Sendikalar bir ülkenin geleceği açısından çok önemlidir. Bir ülkede sendikalı işçi sayısı ne kadar çoksa o ülkenin geleceği o kadar aydınlıktır. İşçi için de işveren için de bütün bir toplum ve halk için böyledir.



Bir ülkede demokrasi olacaksa, bir ülkenin aydınlık bir geleceği olacaksa, çoluğumuzun, çocuğumuzun daha doğmamış torunlarımızın güzel bir ülkede yaşamasını istiyorsak bunu sağlamak hepimizin sorumluluğudur. Sosyal diyalog dediğimiz şey çalışma hayatının en önemli unsurlarından bir tanesidir ve sendikalar sosyal diyaloğun en önemli araçlarından biridir.”

"MÜCADELEMİZE HOŞ GELDİNİZ"

Çerkezoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. Emeğin toplam milli gelirden aldığı payın düştüğü, hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında her gün daha fazla yoksullaştığımız bu süreçte kendi emeğimize sahip çıkmak için attığımız bu adım daha da önemli. Bu koşullar altında işçi sınıfının, emekçilerin tek bir yolu var o da sendikalı olmak. Asgari bir yaşama, adaletsizliğe, adaletsiz vergi sistemine mahkûm olmamak için sendikalı olmalıyız. Bu adaletsiz vergi sistemini değiştirmek Anayasamızda yazdığı gibi az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alındığı adil bir sistem için sendikalı olmalıyız. Ülkemizde demokrasinin yerleştiği; adaletin, kardeşliğin egemen olduğu; ürettiğimiz değeri hakça paylaştığımız aydınlık bir ülke için sendikalı olmalıyız. Sizler bu yürekli adımı attınız, sendikalı oldunuz DİSK’li oldunuz. Tekrar her bir arkadaşımı kucaklıyorum. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum. ‘DİSK ailesine, mücadelemize yürüyüşümüze hoş geldiniz’ diyorum. Sendikamız DEV Maden-Sen çok güçlü bir mücadeleye, başarılara imza atmış bir sendikamız.”

‘TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İYİ BİR ÖRNEĞİNİ ÇIKARTTIK’

Dev Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, şunlara dikkat çekti:

“Hepimiz çok keyifli, heyecanlı ve gururluyuz. Bunu hak ettik. Madenler binlerce yıldan beri toprağın altında bulunuyorlar ama önemli olan onları güvenli, verimli ve sağlıklı biçimde yeryüzüne çıkarmak. Bu şirket de 16 yılda bunu sıfırdan var etmiş bir şirkettir. Bu şirkette her şey vardı bir şey eksikti, o da sendikalaşmaydı. Onu da işçi kardeşlerim çok sağlıklı, güvenli, DİSK’e yakışır biçimde tamamladılar. Biz işçiler bir araya geliriz de sadece işimizi değil, aynı zamanda dünyayı da güzelleştiririz. Bugün asfalttan fabrikalara, barajlara kadar her şeyde işçilerin emeği var. Ama sendikalaşma olmayınca karşılığını alamıyoruz. İşçilerin ihtiyacı olan yasaların çıkması gerekiyor. Adaletsiz vergi hizmetine karşı da mücadele edeceğiz, sigorta sisteminin değişmesi için de mücadele edeceğiz. Çok güzel bir iş yaptık, onurlu bir iş yaptık, ileride daha iyisini yapacağız. Bu sözleşmenin imzalanıyor olması aynı zamanda şirketteki mutluluğu artıracak. Sizleri tebrik ediyorum. 400 işçi arkadaşımız adına buradayız, bu önemli. Türkiye’de toplu sözleşmenin nasıl yapılacağının da bir örneğini yarattık. Çok demokratik ve şeffaf biçimde, bütün arkadaşlarımızın onayıyla yaptık.”

Bentaş Bentonit Madencilik Kurucu Ceo’su Turgay Ömür şunları ifade etti: “Başarı tek başına yöneticilerin değil, herkesin katkısı bizim bu noktaya gelmemizde var. Burada bir değer yaratıyoruz.”

Şirket Genel Müdürü Fatih Ömür, “Firmada önemli bir tarih yarattık, eksik kaldığımız tek nokta buydu. Bunu da tamamlamış olduk. Bu anlamda çok gururluyum, mutluyum. Çalışanlarımızın mutluluğu kısmı eksik kalmıştı, sendikamızla bunu gerçekleştirdik” dedi.