DİSK Ege Bölge Temsilciği: Vergide adalet istiyoruz

Halil ERTUNÇ

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği, artan vergiler ve hayat pahalılığına karşı eylem gerçekleştirdi. İzmir Konak eski Sümerbank önünde yapılan açıklamayı DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu. Açıklamada, işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin artan vergiler, zamlar ve adaletsizlikler karşısında giderek daha fazla yoksullaştığına dikkat çekildi.

Memiş Sarı, işçi ve emekçilerin düşük gelirle yaşam mücadelesi verirken, yüksek vergiler ödemek zorunda kaldığını ve patronlardan daha fazla vergi yükü altında kaldığını belirtti. Sarı, “Bu adaletsizliği hak etmiyoruz” diyerek, sendikalaşma ve grev hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılmasını ve asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin artırılmasını talep ettiklerini söyledi.

"GELİRDE VE VERGİDE ADALET İSTİYORUZ"

Sarı, ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı karşısında halkın cebine daha fazla el uzatıldığını belirterek şunları dile getirdi: “Artık bıçak kemikte. Yaşadığımız gelir kaybının ve adaletsizliklerin sorumlularından hesap sormak için; işçiden alıp patrona verenlerden, yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapan bu düzenden hesap sormak için, hak ettiğimiz insanca yaşamı kazanmak için Türkiye’nin dört bir yanında meydanlarda buluşuyoruz. Hepimize düşen görev bu mücadeleyi büyütmektir. Hepimize düşen görev konumuzu komşumuzu, sendikalı sendikasız tüm işçileri, emekçileri, emeklileri, tüm sınıf kardeşlerimizi meydanlara taşımaktır. Gelirde adalet, vergide adalet istiyoruz. İnsanca yaşam istiyoruz. Ülkede adalet istiyoruz.”