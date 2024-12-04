DİSK Ege Bölge Temsilciliği: Daha fazla kenetleneceğiz

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği, geçtiğimiz günlerde tutuklanan DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Kemal Göksoy ve DİSK Diyarbakır eski Bölge Temsilcisi Serdar Ekingen hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi.

Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleşen basın açıklamasını DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu.

Tutuklamaların hiçbir hukuki temeli olmadığını vurgulayan Sarı, “Bu tutuklamaların tek bir amacı vardır; o da DİSK’i susturmak, DİSK’in örgütlenme atağını durdurmak, DİSK’in ve işçi sınıfının mücadelesini engellemektir. Bu haksız hukuksuz tutuklamalara önümüzdeki günlerde itirazlar yapılacaktır. Ancak şu bilinmelidir ki başkanlarımızın tutukluluğunun hukuk ile izah edilebilir bir tarafı yoktur” dedi.

Mahkeme kararlarının hukuki değil siyasi verildiğini ifade eden Sarı, “Güçler ayrılığının tümüyle yok olduğu ve yargının siyasallaştığı bir dönemin ruhuna uygun olarak tutuklama kararı verilmiştir. Üstelik tutuklama gerekçesinde başkanlarımızın kaçma şüphesinden bahsedilmiştir. Bu ifade dahi kararın hukuksuzluğunu göstermektedir” diye konuştu.

Verilen kararların doğru olmadığını dile getiren Sarı, şunları dile getirdi: “Remzi Çalışkan on binlerce üyesiyle Türkiye’nin en büyük sendikalarından birinin Genel Başkanı’dır. Yıllardır sendika yöneticiliği yapan, adresleri, işleri güçleri belli olan, bugüne karar yaptığı her şeyi savunan, savunmayacağı hiçbir eyleme de girişmeyen Başkanlarımızın kaçma şüphesinden bahsetmek akıldışıdır. Kaçma şüphesinden bahsedilen Genel Başkan Yardımcımız Remzi Çalışkan, evi basılarak gözaltına alınmadan hemen önce yürütme kurulu üyesi olduğu Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU) toplantısı için gittiği Brüksel’den dönmüştür. Kaçma şüphesinden bahsedilen Genel Başkan Yardımcımız Remzi Çalışkan, gözaltına alındığı gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüşmeye katılacaktı. Üstelik, Genel Başkan Yardımcımız Remzi Çalışkan bu soruşturmadan haberi olduğunda kendisi bizzat ifade vermeye gitmiş ve ifadesi bile alınmamıştır. Soruşturmayı duyar duymaz kendisi ifadeye giden Genel Başkan Yardımcımızın kaçma şüphesi gerekçesi ile tutuklanması tam anlamıyla bir hukuk faciasıdır.”

BOYUN EĞMEYİZ

Hukuksuzluğa karşı mücadele edeceklerini belirten Sarı, “Bugün ülkeyi yönetenler kendine muhalefet eden herkes üzerinde baskı kurarak adaletsiz düzeni sürdürmeye çalışmaktadır. Bu nedenle bizler konunun hukuksal yönü üzerinde fazlaca durmaya gerek duymuyoruz. Hukuken yapılması gereken bellidir: başkanlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Ancak biz biliyoruz ki; başkanlarımız hukuki gerekçelerle tutuklu değildir. Başkanlarımızın tutuklanması siyasi bir karardır, siyasi bir tercihtir ve siyasi hedefleri vardır. Ancak biz hukuksuzluğa boyun eğmeyiz. Hedefleri ne olursa olsun hevesleri kursaklarında kalacaktır” ifadelerini kullandı.

DİSK YOLUNA DEVAM EDECEKTİR

Haksızlığın, hukuksuzluğun ve adaletsizliğin saltanatını işçi sınıfının yerle yeksan edeceğini ifade eden Sarı, “Mücadelemizi daha fazla büyütecek, dayanışmamızı daha fazla güçlendirecek, birbirimize daha fazla kenetleneceğiz. DİSK’i durdurmak isteyenlere inat, örgütümüzü büyüteceğiz. İşçi sınıfını açlık sınırının altında asgari ücrete mahkûm etmek isteyenlere karşı sesimizi daha gür çıkaracağız. Bugün rüzgâr ekenler, fırtına biçecektir. Ne yaparlarsa yapsınlar DİSK yoluna devam edecektir. Daha fazla kenetleneceğiz” diye konuştu.