DİSK Ege Temsilciliği’ne yeni atama

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği görevine Deniz Şahin Gümüştekin atandı.

Konfederasyonun 17 Mart 2026 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, DİSK/Genel-İş Sendikası İzmir 8 Nolu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, Ege Bölge Temsilciliği görevine getirildi.

Memiş Sarı’nın görevden ayrılmasının ardından bir süredir atama bekleyen temsilcilik için yapılan görevlendirme kamuoyuna duyuruldu.