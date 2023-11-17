DİSK, "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" için Ankara'ya geliyor: "Umut büyüyecek"

"Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebiyle DİSK’in İstanbul’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüşü, beşinci gününde devam ediyor. Bugün Ankara'ya ulaşmayı hedefleyen heyet Eskişehir Adalar'da basın açıklaması yaptı. Heyet adına konuşan DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan, "DİSK olarak demokrasi, emek mücadelesi veriyoruz. Bugün Ankara’da olacağız ve bu adaletsizliğe karşı bir miting yapacağız. DİSK yürüyecek, umut büyüyecek" dedi.

Dilan ESEN

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebiyle başlattıkları Ankara Yürüyüşü’ devam ediyor.

DİSK heyeti, yürüyüşün 5. gününde Eskişehir’den Ankara’ya uğurlandı. DİSK heyeti, Adalar’da basın açıklaması yaptı.

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan, "Ankara Yürüyüşü’nün beşinci gününde Eskişehir etabını tamamladık" dedi.

Çalışkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yüksek enflasyon, gelirlerimizin erimesi, gelir dağılımındaki adaletsizlik, yaptığımız toplu iş sözleşmelerinin üç ay sonra anlamının kalmamasının önemli bir nedeni de vergide adaletsizlik. DİSK olarak demokrasi, emek mücadelesi veriyoruz. Bugün Ankara’da olacağız ve bu adaletsizliğe karşı bir miting yapacağız. DİSK yürüyecek, umut büyüyecek."

Fotoğraf: BirGün / Dilan ESEN

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu, gelir ve vergide adalet talebiyle başlattığı yürüyüşü bugün sona erdirecek. Bugün içerisinde Ankara'ya ulaşması beklenen heyet kentte miting yapacak.

DİSK heyetini karşılayacak heyetler arasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de yer alması bekleniyor.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve Yönetim Kurulu'nun "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebi için başlattığı yürüyüş 13 Kasım'da İstanbul Söğütlüçeşme'de başladı.

Yürüyüşün birinci günü Gebze'ye ulaşan DİSK heyetini halk ve işçiler Gebze Kent Meydanı'nda karşıladı.

DİSK heyeti, yürüyüşün ikinci gününde, toplu iş sözleşmesinde yaşanan uyuşmazlık sonrası çıktıkları grevin 124. gününe ulaşan Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) bulunan Corning Kablo işçilerini ziyaret etti. Lastik İş Sendikası’na üye işçiler, heyeti sloganlarla karşıladı. Heyet Kocaeli'den Yalova'ya uğurlandı.

Heyet, yürüyüşün üçüncü gününde, Yalova'ya, ilerleyen saatlerde Bursa'ya ulaştı. DİSK heyeti, Bursa Kent Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

Yürüyüş, dördüncü gününde Bursa'dan Bilecek'e ulaştı. DİSK heyeti, halk tarafından “Gelirde adalet vergide adalet” ve “Sefalete teslim olmayacağız” sloganlarıyla karşılandı.