DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan hakkında tahliye kararı

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan hakkında tahliye karar verildi.

Kararı, DİSK duyurdu.

DİSK'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

"DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan için tahliye kararı! 29 gündür haksız hukuksuz biçimde tutuklu olan DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan için bugün mahkeme tahliye kararı verdi! Yaşasın örgütlü mücadele! Yaşasın dayanışma! İnadına Sendika! İnadına DİSK!"