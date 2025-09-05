DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: 8 ayda işçilerin kaybı 1 trilyon lirayı aştı

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Ücret Kayıpları Raporu'nu kamuoyu ile paylaştı, işçilerin toplam ve birikimli enflasyon ile gelir-damga vergisi kaybının 1 trilyon 155 milyar TL’yi aştığını duyurdu.

VERGİ SİSTEMİ VE ENFLASYON ELEŞTİRİSİ

"Asgari ücretlinin, yılın sekizinci ayında, 2 aylık çalışması vergi ve enflasyona gitmiştir" diyen Çerkezoğlu, Türkiye’deki vergi sisteminin adaletsiz olduğunu vurguladı. Çalışanların yıl içinde aldığı ücret zammının önce vergilere gittiğini, ardından enflasyon karşısında eridiğini belirtti.

TMMOB’DE RAPOR TANITILDI

Çerkezoğlu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde düzenlenen toplantıda raporu açıkladı. İşçilerin toplam ve birikimli kayıplarının 1 trilyon 155 milyar TL’yi aştığını tekrarladı.

ON MİLYONLARCA İŞÇİNİN ÜCRETİ ERİYOR

DİSK-AR tarafından hazırlanan Ücret Kayıpları İzleme Raporu’na göre, ağustos ayı itibarıyla yılın ilk 8 ayında gelir ve damga vergisinin faturası 528 milyar TL’yi buldu. Enflasyon kaynaklı 627,3 milyar TL’lik kayıpla toplam erime 1 trilyon 155 milyar TL’ye çıktı.

ORTALAMA İŞÇİ ÜCRETİNDEKİ KAYIPLAR

Ortalama ücret üzerinden yapılan hesaplamalarda, işçilerin gelirlerinin yaklaşık yüzde 40’ının vergi, kesinti ve enflasyona gittiği belirtildi. Asgari ücretlilerin de yılın ilk 8 ayında 55 bin TL’yi aşan kayıp yaşadığı açıklandı.

“TÜRKİYE’DE VERGİDE ADALET YOKTUR”

Çerkezoğlu, vergi tarife dilimlerindeki adaletsizlik, gelir vergisi oranlarının yüksekliği ve asgari ücret istisnasının çalışanların aleyhine uygulandığını vurgulayarak, “Türkiye’de vergide adalet yoktur” dedi.

HÜKÜMETİN EKONOMİ POLİTİKASI ELEŞTİRİLDİ

Çerkezoğlu, hükümetin ekonomi politikasının ücretleri baskılamaya dayalı olduğunu ve fakirden zengine büyük bir kaynak aktarımı yapıldığını belirtti.

TALEPLER: ASGARİ ÜCRET ARTMALI, DAMGA VERGİSİ KALDIRILMALI

Çerkezoğlu, asgari ücretin acilen artırılması gerektiğini vurgularken, tüm ücretlerin gerçek enflasyona karşı korunmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Gelir vergisi oranlarının düşürülmesi ve gelir vergisi tarife dilimlerinin adil bir şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Çerkezoğlu, çağdışı damga vergisinin kaldırılmasını istedi. Ayrıca sendikalaşmanın önündeki engellerin ortadan kaldırılması gerektiğini kaydeden Çerkezoğlu, “İnsanca, adil ve umut dolu bir hayatı hak ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin dört bir yanında örgütlenme seferberliği başlattıklarını söyleyen Çerkezoğlu, tüm işçilere sendikalı olma ve dayanışmayı büyütme çağrısı yaptı.

“BİRLİKTE GÜÇLÜYÜZ, BİRLİKTE KAZANACAĞIZ”

Çerkezoğlu, emeğin hakkını korumak ve adil bir gelecek için tüm işçi ve emekçileri DİSK çatısı altında mücadeleye davet ederek konuşmasını tamamladı.