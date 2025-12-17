DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: İnsanca ücret için İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş başlatıyoruz

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Gebze’de grevdeki Smart Solar işçileriyle buluşmasında, “Onların güvendiği şey ülkeyi yöneten iktidarsa bizim güvendiğimiz tek şey kendi gücümüzdür, örgütlü gücümüzdür, sendikalarımızdır ve konfederasyonumuz DİSK’tir. İşte bu güçle ve bu kararlılığımızla inanıyoruz ve biliyoruz ki Smart Solar işçisi arkadaşlarımız, bu grev süreci ne kadar devam ederse etsin mutlaka ama mutlaka kazanacak” dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, bugün Tuzla’daki TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu’nda, Çayırova’daki Hödlmayr Lojistik’te ve Gebze’deki Smart Solar’da grev yapan işçilerle bir araya geldi. Gebze’de işçilerle birlikte konuşan Çerkezoğlu, Türkiye’deki düzenin zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yaptığı vurguladı. Çerkezoğlu, şunları söyledi:

“Asgari ücretten vergi politikasına kadar iktidarın ve sermayenin tüm politikaları, tüm zihniyeti işçiden alıp patrona, yoksuldan alıp zengine vermek için dönüyor. İşte o nedenle bizim sendikalı olmamızı, örgütlü olmamızı istemiyorlar. İşte o nedenle yıllardır çalıştığımız bu iş yerlerinde, bu fabrikalarda, hakkımızı aldığımız toplu iş sözleşmelerinde ve sendikalaşma süreçlerinde önümüze binbir zorluk çıkartıyorlar. O yüzden dün de bugün de yarın da verdiğimiz ve vereceğimiz tüm mücadelelerin ve bu mücadelede elde edeceğimiz kazanımların sonucu sadece kendi hayatımız için değil; tüm sınıf kardeşlerimiz ve ülkemizin geleceği içindir. Smart Solar’da 57 gündür yürüttüğünüz bu grev çok önemlidir, çok kıymetlidir. Hepinizi bu onurlu duruşunuzdan, bu mücadelenizden dolayı tek tek kutluyorum; hepinizi kucaklıyorum. Hep birlikte yolumuz açık olsun diyorum. Dünya yüzünde en onurlu şey emeğine, alın terine sahip çıkmaktır. Bu dünya yüzündeki en onurlu, en kutsal şey alın terine sahip çıkmak için örgütlü bir mücadelenin içinde olmak, koşullar ne olursa olsun her türlü zorluğa ve baskıya rağmen bu onurlu mücadeleyi sürdürebilmektir.

“ASGARİ ÜCRET MASASINDA OLMAMAMIZA RAĞMEN MÜCADELEYİ BÜYÜTÜYORUZ”

Bu dünyada en onurlu şey, bu örgütlü mücadelede tüm sınıf kardeşlerine örnek olmak ve onlar için değerler yaratabilmektir. O yüzden bu mücadele çok kıymetlidir. O yüzden biz DİSK’in kurulduğu günden bu yana üyemiz olsun olmasın, sendikalı olsun olmasın bütün sınıf kardeşlerimizin emeği, ekmeği ve geleceği için mücadele etmeye devam ediyoruz. Yıllardır yürüttüğümüz bu mücadeleyi bugün hem iş kollarında yürüttüğümüz örgütlenmelere hem de toplu iş sözleşme süreçlerine taşıyoruz. İşte metal işçileri olarak sizin yürüttüğünüz, şu an içinde bulunduğunuz toplu sözleşme süreci o nedenle çok kıymetlidir. İşte şimdi asgari ücretin belirlendiği aralık ayı içerisinde, o Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında olmamamıza rağmen yıllardır bu mücadeleyi DİSK olarak biz büyütüyoruz. Günlerdir iş yerlerinde bildirilerimiz okunuyor, mücadele iş yerlerinden başlıyor.

“İSTANBUL’DAN ANKARA’YA YÜRÜYÜŞ BAŞLATIYORUZ”

Bugün Türkiye’nin dört bir yanında alanlarda, meydanlardaydık ve önümüzdeki günlerde bu mücadele devam edecek. 21 Aralık Pazar günü de İstanbul’dan Ankara’ya insanca yaşayacak bir ücret için; gelirde adalet, vergide adalet için büyük bir yürüyüşü daha hep birlikte başlatıyoruz. Biliyoruz ki bizler buradan Ankara’ya yürürken Kartal’dan saat 12.00’de başlatacağımız yürüyüşün her adımı Gebze’de, Kocaeli’de, Bursa’da, Eskişehir’de daha da güçlenecek. Buradan Ankara’ya insanca ücret için, gelirde adalet ve vergide adalet için, sendikal haklarımızı almak ve önündeki engelleri kaldırmak için yürüttüğümüz bu yürüyüş, işte Smart Solar işçilerinin grevinden aldığımız güçle büyüyecek bir yürüyüşüdür. Ankara’ya sizin sesinizi, sizin soluğunuzu, sizin kararlılığınızı ve direnişinizi de götürerek bu mücadeleyi büyüteceğiz. Sendikal hakların kullanımının önündeki bütün engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Bütün iş yerlerinin, fabrikaların, atölyelerin, belediyelerin, hastanelerin, madenlerin, inşaatların, tersanelerin; yani nerede işçi varsa, nerede emek varsa, nerede bizler üretiyorsak orada insanca, sendikalı bir biçimde çalıştığımız bir ülke için mücadele veriyoruz.

“SMART SOLAR İŞÇİLERİNİN KARARLILIĞI, MÜCADELE TARİHİNDEN GELMEKTEDİR”

Bu mücadelede bizim önümüze engel çıkarmaya çalışanlar; sendikalaşmayı, grev hakkını ve toplu sözleşme hakkımızı yok etmeye çalışanlar; sermayeden ve iktidardan aldıkları güçle önümüze set çekenler bilsinler ki bu mücadelenin başarısı, gücü ve kuvveti; Türkiye işçi sınıfının her gün hayatı yeniden üreten ellerindedir. Smart Solar işçilerinin bu mücadelesinin gücü ve kararlılığı, kökleri çok derinlerden gelen metal işçilerinin mücadele tarihinden gelmektedir. Bu mücadelenin gücü 60’lı yıllardan itibaren Saraçhane’den, Kavel’den süzülüp gelen ve bugün de Türkiye işçi sınıfının biricik mücadele örgütü olan konfederasyonumuz DİSK’in tarihinden, birikiminden ve bugün var ettiğimiz birliğimizden gelmektedir. O yüzden onların güvendiği şey ülkeyi yöneten iktidarsa bizim güvendiğimiz tek şey kendi gücümüzdür, örgütlü gücümüzdür, sendikalarımızdır ve konfederasyonumuz DİSK’tir. İşte bu güçle ve bu kararlılığımızla inanıyoruz ve biliyoruz ki Smart Solar işçisi arkadaşlarımız, bu grev süreci ne kadar devam ederse etsin mutlaka ama mutlaka kazanacak. Smart Solar’da davullarla zurnalarla alnımız açık, başımız dik bir biçimde, onurlu bir DİSK’li işçi olmanın bilinciyle bu kapıdan içeri girene kadar bu mücadeleyi büyüteceğiz.

“EMEĞİN TÜRKİYE’SİNİ HEP BİRLİKTE KURACAĞIZ”

Smart işçisi mutlaka kazanacak. Smart işçisi birliğiyle, mücadelesiyle ve dayanışmasıyla kazanacak. Çoğunluğunu kadın işçilerin oluşturduğu bu grup, kız kardeşliğin dayanışmasıyla ve yoldaşlığıyla kazanacak. Smart işçisi sendikasıyla ve konfederasyonu DİSK’le kazanacak. Yolumuz açık olsun. Mutlaka ama mutlaka biz kazanacağız. Eşitliğin, özgürlüğün, adaletin ve barışın olduğu; işçi sınıfının ürettiği değerden hakça payını aldığı; gelirde, vergide ve ülkede adaletin olduğu emeğin Türkiye’sini hep birlikte kuracağız. Direne direne, birleşe birleşe, bu mücadeleyi büyüterek kuracağız. Yolunuz, yolumuz açık olsun. Yan yana, omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz.”