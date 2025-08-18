DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, taleplerini anımsattı: "Kamu emekçilerinin haklı mücadelesini selamlıyoruz"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi pazarlık sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, hükümetin kamu emekçilerine insanca yaşayacak bir ücret yerine yoksulluğu dayattığını söyledi. Çerkezoğlu, “Kamu emekçilerinin mücadelesi sadece onların değil, gelirde ve vergide adalet isteyen tüm işçilerin, emekçilerin ve emeklilerin mücadelesidir” dedi.

Çerkezoğlu, yaptığı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sunduğu tekliflerin TÜİK’in resmi enflasyon rakamlarının bile altında kaldığını vurgulayarak, “Hükümet Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda yerli ve yabancı sermayenin çıkarları için ücretleri baskılamaya devam ediyor. Kamu emekçileri ağır bir yoksullaşma tehdidiyle karşı karşıya bırakılıyor” ifadelerini kullandı.

"TOPLUMUN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU GÖZ GÖRE GÖRE YOKSULLAŞTIRILIYOR"

Asgari ücretin yıl içinde güncellenmediğini, emeklilerin asgari ücretin bile altındaki maaşlarla yaşam mücadelesi verdiğini ve kamu işçilerinin grevlerinin yasaklandığını hatırlatan Çerkezoğlu, "Ücretler gerilerse enflasyonun düşeceği masalı ile toplumun büyük bir çoğunluğu göz göre göre yoksullaştırılıyor. Ücretlerin enflasyona ezdirilmesi yetmezmiş gibi, adaletsiz vergi sistemiyle de vergi yükü çalışanların sırtına yıkılıyor" dedi.

Çerkezoğlu, kamu emekçilerinin anayasal grev haklarını kullanarak seslerini yükselttiklerini belirterek, açıklamasında "Bu mücadele sadece kamu emekçilerinin değil, ‘gelirde adalet, vergide adalet’ isteyen tüm işçilerin, emekçilerin, emeklilerin, dar gelirlilerin mücadelesidir. DİSK olarak kamu emekçilerinin haklı mücadelesini selamlıyor, dayanışmamızı sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

DİSK’İN TALEPLERİ

Çerkezoğlu, kamu emekçilerinin ve tüm çalışanların insanca yaşayabilmesi için "İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret, enflasyon karşısında ezilmeyen gelir düzeyi; vergide adalet gelirde adalet ve insanca çalışma koşulları ve güvenceli gelecek" taleplerini sıralayarak, “Tüm işçileri, emekçileri, hükümetin ücretleri baskılama politikasına boyun eğmemek için, asgari yaşamaya mahkum olmamak için örgütlenmeye, sendikalı olmaya, omuz omuza mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.