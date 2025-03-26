DİSK Genel-İş, İzmir'de üç belediyeye grev kararını astı

DİSK'e bağlı Genel-İş İzmir şubeleri, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Konak, Gaziemir ve Çiğli belediyelerine grev kararı astı.

Konak Belediyesi iştiraki Merbel AŞ'de çalışan işçiler, belediye binası önünde toplanarak "İş, emek yoksa grev var" pankartı açtı, "Sadaka değil toplu sözleşme" sloganları attı.

Genel-İş 5 No'lu Şube Başkanı Ahmet Savaş Aras, 1500 işçi için aralık ayında başlatılan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığını kaydetti.

İşçilerin enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında giderek yoksullaştığını belirten Aras, "Bizler en temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamaz hale geldik. İnsan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamak, sosyal haklarımızı ve toplu sözleşme kazanımlarımızı istiyoruz" dedi.

Aras, belediye yönetiminin ve Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nın (SODEMSEN) sorumluluk almadığını belirterek, "En son Nisan 2024'te aldığımız zam ile yaklaşık bir yıldır zamsız çalışmaktayız. Aldığımız ücretler bugünün ekonomik şartlarını karşılayamaz duruma gelmiştir. Masada SODEMSEN ve belediye yönetiminin çözümsüzlükten yana, emekçinin taleplerini görmezden gelip süreci tıkamak yönünde devam etmeleri durumunda 7 Mayıs 2025'te Merbel işçileri greve çıkacaktır ve Konak'ta hizmet duracaktır" diye konuştu.

Konuşmanın ardından belediye binası kapısına grev kararı asıldı.

Gaziemir ve Çiğli belediyelerinde grev kararı asıldı, işçiler slogan attı, halay çekti.