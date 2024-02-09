DİSK'in 17. Olağan Genel Kurulu başladı: "Emeğin siyasetini egemen kılmalıyız"

DİSK'in 3 gün sürecek 17. Olağan Genel Kurulu, başladı. Genel Kurul'un açılış konuşmasını yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Emeğin örgütlenmesini, emeğin siyasetini ve mücadelesini egemen kılmalıyız" dedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) 17. Olağan Genel Kurulu, İstanbul'da başladı.

Genel Kurula DİSK üyesi işçiler, siyasi partiler, sendikalar, demokratik kitle örgütleri katıldı.

Üç gün sürecek olan Genel Kurul'da ilk olarak DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Serdaroğlu açıklamalarda bulundu.

"Biliyoruz ki karanlığa teslim olmayanlara aydınlık şafaklar gönderilir" diyen Serdaroğlu, "Ama biliyoruz ki tüfek onlarınsa yürek bizimdir. Bunun sessizliğin utancını üzerimize giymedik, giymeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genel Kurul'un açılış konuşmasını yaptı.

Çerkezoğlu, açıklamasında, "Eğer biz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını, emeğin yüzyılı yapacağız diyorsak, bu DİSK'ten aldığımız cesarettendi" dedi.

Örgütlenmenin ve sendikalaşmaya vurgu yapan Çerkezoğlu, "Biz emeğinize de geleceğimize de sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

DAYANIŞMAYLA MÜMKÜN

Deprem bölgesi için de mesaj veren Çerkezoğlu, "Deprem bölgesinde yaşayan binlerce insanimiz o günden beri kötü koşullarda yaşıyor. Depremin ardından bütün felaketin ortadan kaldırılması dayanışmamızla mümkün" diye konuştu.

YENİ BİR YOL BULMAK ZORUNDAYIZ

"Önümüzdeki mücadele döneminde yeni bir yol, krizlerin karşısında ilerici bir yol bulmak zorundayız" diyen Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Kutuplaştırıcı algıları parçalamak zorundayız. Emeğin örgütlenmesini, emeğin siyasetini ve mücadelesini egemen kılmalıyız. Emeğin siyaseti, mücadelesi hayatın ta kendisidir. Bizler işçi sınıfı olarak ülkenin kaderini belirleyecek bir özne olduğumuzu asla unutmayacağız. Emeğin yüzyılı gibi bir hedefimiz varsa bunun için emeği örgütleyeceğiz."