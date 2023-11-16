DİSK'in "adalet" yürüyüşü 4. gününde: "Milyonların talebini Ankara'ya ulaştırmak için yürüyoruz"

DİSK'in "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebiyle İstanbul’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüş, dördüncü gününde devam ediyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Bursa Kent Meydanı'nda yaptığı açıklamada, "Gelirde ve vergide adalet talebini milyonların talebini Ankara’ya ulaştırmak için yürüyoruz” dedi.

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Fotoğraf: BirGün / Dilan ESEN

Dilan ESEN Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), "Gelirde Adalet, Vergide Adalet" talebiyle başlattıkları Ankara Yürüyüşü’ne devam ediyor. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte konfederasyon yöneticilerinin olduğu yürüyüş heyeti Bursa'dan Bilecek'e uğurlandı. Bursa Kent Meydanı’nda yapılan açıklamada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bugün Bursa Kent Meydanı’ndan Bilecek’e doğru yola çıkıyoruz. Gelirde ve vergide adalet talebini milyonların talebini Ankara’ya ulaştırmak için yürüyoruz” dedi. Fotoğraf: BirGün / Dilan ESEN DİSK'in "adalet" yürüyüşü 3. gününde: "Bu yürüyüş memleket için"