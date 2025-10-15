DİSK'in Ankara'ya taşınmasına Birleşik Metal İş'ten şerh: "Üyesi işçilere yakın bürokrasiye mesafeli olmalıdır"

DİSK'e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası, DİSK Genel Merkezi'nin Ankara'ya taşınmasına şerh koydu.

DİSK Genel Merkezi'nin Ankara'ya taşınması kararına karşı, Birleşik Metal İşçileri Sendikası Genel Başkanı ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Özkan Atar'ın yönetim kurulu kararı doğrultusundaki şerh yazısını paylaştı.

Yazıda, "Konfederasyonumuz DİSK'in merkezinin Ankara'ya taşlnmasl kararına katılmamaktayım. Her ne kadar 16.genel kurulda çoğunIuk oylarıyla Anatüzük değişikliği geçici madde 1'de düzenlendiği şekilde karar a ltın a alınmış olsa da, merkezin Ankara'ya taşınma zamanı ve yetkisi yönetim kuruluna bırakılmıştır. Konu basit bir kent değişikliğinin ötesinde anlam taşımaktadır" ifadeleri kullanıldı. Devamında ise şunlar kaydedildi:

"Bu karar öncelikle konfederasyonumuzun 13 Şubat 1967 tarihindeki kuruluş ilkelerine kaynaklık eden tarihsel referanslarımızla çelişmektedir. DİSK'in kuruluşu Türkiye işçi sınıfı hareketinde bir kopuşu temsil eder. Onursal genel başkanımız Kemal Türkler'in öncülüğündeki bu kopuş Türk-İş'in sınıf uzlaşmacı ve antidemokratik işleyişiyle işçiler adına hesaplaşma anlamına gelmiştir. DİSK bu hesaplaşmanln sonucunda yeni bir sendikal anlayışı ortaya koymuştur. Böylece DİSK devletten, düzen partilerinden ve sermaye sınıfından bağımsız bir sendikal merkez olmuştur. İstanbul tercihi söz konusu kopuşun güçlü bir parçasıdır ve bu açıdan sembolik değildir.

"DİSK, ÜYESİ İŞÇİLERE YAKIN BÜROKRASİYE MESAFELİ OLMALIDIR"

Konfederasyon merkezinin İstanbul'dan taşınması güncel dayanaklardan da yoksundur. 1967 yılında olduğu gibi bugün de İstanbul Türkiye işçi sınıfının kalbinin attığı yer ve başta sanayi işkolları, hizmet ve diğer sektörlerden milyonlarca emekçi için, emek ve demokrasi mücadelesinin başkenti konumunu sürdüren bir merkezdir. Zaman içerisinde Marmara bölgesinde daha da yığınlaşan işçi sınıfımız için merkez İstanbul'dur. DİSK'in karargahının Ankara'ya taşınması bu merkezden ve işçi sınıfının ana gövdesinden uzaklaşmadır. Ayrıca birkaçı dışında konfederasyona bağlı sendikalarımızın büyük çoğunluğu halen İstanbul

merkezlidir. DİSK'in devlet bürokrasisiyle, Meclis'le ya da parti merkezleriyle iletişimini güçlendirecek bir karargaha ihtiyacı bulunmuyor.

DİSK, üyesi işçilere yakın bürokrasiye mesafeli olmalıdır. Ankara, Hak-İş, Türk-İş, Memur-Sen, Kamu-Sen gibi devlet ve sermaye icazetli sendikalar için ya da üye tabanı memur olması ve yoğunluğu sebebiyle, diğer kamu çalışanı konfederasyonları için merkez olabilir. DİSK, Türkiye işçi sınıfından uzaklaşmamalıdır."