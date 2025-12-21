DİSK'in Ankara'ya yürüyüşü başladı: Asgari ücret mesajı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), "Gelirde vergide adalet, insanca ücret" talebiyle Ankara'ya yürüyüş başlattı.

DİSK üyeleri, Ankara yürüyüşü için Kartal Neyzan Tevfik Meydanı'nda toplandı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, burada yaptığı açıklamada, "2026 asgari ücreti konuşulurken hiçbir zaman tutmayan hedef enflasyon üzerinden, yani yüzde 20-25'lik bir artışın öngörüldüğünü görüyoruz. Bugün hedeflenen enflasyon üzerinden asgari ücreti belirlemeye kalkışmak; milyonları açlığa, yoksulluğa mahkum etmek demektir" dedi.

"Ne zaman hedeflediğiniz enflasyonu tutturdunuz" diyen Çerkezoğlu, "Bu ülkede enflasyon en son 16 yıl önce, 2009 yılında tutmuştur. Üstelik TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyonun da gerçek enflasyon olmadığını bu ülkede yaşayan herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

"ÜLKENİN GERÇEKLERİNİ GÖRÜN"

Çerkezoğlu, şunları söyledi: "Asgari ücreti masa başında belirlemeye çalışan herkese çağrımız, ülkenin gerçeklerini görmeleridir. DİSK olarak, işçi sınıfının Türkiye'nin tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenlerin insanca yaşam talebini Ankara'ya götürmek için yola çıkıyoruz. Asgari ücret belirlenirken işçinin ailesiyle birlikte geçineceği bir ücret olması için, bir evde iki kişi çalıştığında en azından yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmesi için, asgari ücretin o çok övünülen büyümeden, milli gelir artışından payını alması için, asgari ücretin kişi başı milli gelirin en az yüzde 60'ı olması için, yani gelirde adalet için, vergide adalet için yürüyoruz."

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, "Buradan Kartal'dan başlayarak attığımız her adımda, Gebze, Kocaeli'de, Bursa'da, Eskişehir'de ve yolda uğradığımız bütün duraklarda bu talepler büyüyerek Ankara'ya taşınacak" ifadelerini kullandı.