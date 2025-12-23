DİSK insanca yaşam talebiyle Ankara yolunda

Emek Servisi

DİSK, insanca yaşayacak ücret talebiyle İstanbul'dan Ankara'ya başlattıkları yürüyüşte dün Eskişehir'e ulaştı. Yürüyüşün 2'nci gününde Eskişehir Ulus Meydanı'nda işçiler bir araya geldi. Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Gelirde adalet için, vergide adalet için, ürettiğimiz değerin hakça paylaşılması için yürüyoruz. Aynı zamanda milyonların geçim ücreti olan asgari ücretin belirlenmeye çalışıldığı bu günlerde; Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 2026 asgari ücretinin belirleneceği bu günlerde, insanca yaşayacak bir ücret için yürüyoruz" dedi.

"100 yıllık Cumhuriyet tarihinde emeğin milli gelirden aldığı pay, 2 dönemde en düşük düzeye geriledi. Birincisi 12 Eylül askeri faşist darbe dönemidir, ikincisi de 2018 yılı sonrası Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında demokrasinin son kırıntılarının da ortadan kaldırılmaya çalışıldığı, bütün denge denetleme mekanizmalarının, hukukun üstünlüğünün, güçler ayrılığının yok edildiği bu dönemdir" dedi.

Asgari ücret zammına ilişkin de konuşan Çerkezoğlu şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de bir ortalama ücret hâline gelmiş olan asgari ücret, açlık sınırının bile altında. 22 bin 104 lirayla yılın başından beri yaşamak zorunda kalan milyonlarca asgari ücretlinin alım gücü 16 bin liralara gerilemiş durumdadır. 2026 yılı asgari ücreti yine açlık sınırının altında, hedeflenen enflasyon üzerinden belirlenmek isteniyor. İşte o nedenle insanca yaşayacak bir asgari ücret için, bir evde 2 kişi çalıştığı zaman o eve en azından bir yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmesi için, asgari ücretin kişi başı milli gelirin en az yüzde 60'ı olması için yürüyoruz. Asgari ücretin masa başında oturulup belirlendiği değil, gerçek bir toplu pazarlıkta belirlendiği bir sürecin önünü açabilmek için yürüyoruz. Bizleri açlığa ve yoksulluğa mahkûm etmeye çalışan bu politikaları, bu tercihleri, bu iktidarı ve bu düzeni hep birlikte değiştireceğiz. Bütçenin yani hepimizin çalışarak ürettiği toplam değerin adaletli bir biçimde paylaşılması için yürüyoruz."