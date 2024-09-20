DİSK, İzmir’de sokağa indi: Çekin elinizi soframızdan

Halil ERTUNÇ

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), İzmir’de, ‘Gelirde adalet, vergide adalet’ talebiyle Büyük İşçi Buluşması gerçekleştirdi. Buluşma için bir araya gelen yüzlerce emekçi Basmane Meydanı’ndan Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen buluşmaya, DİSK Yönetim Kurulu, CHP Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve CHP Karabağlar Belediye Başkanı Helil İnay Kınay da katıldı.

Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalığı işaret eden Çerkezoğlu, “Yoksuldan alıp zengine veren bu düzenden hesap sormak için yan yanayız. Bizleri asgari ücrete mahkum edenlerden, milyonlarca emekliyi 12 bin 500 lirayla yaşamaya mahkum edenlerden hesap sormak için bir aradayız. Sendikalaşmanın önüne bin bir engel koyanlardan hesap sormak için bir aradayız. Emekli olmayı zorlaştıranlardan hesap sormak için bir aradayız. Kıdem tazminatı başta olmak üzere kazanılmış haklarımıza göz dikenlere dur demek için bir aradayız. Evine ekmek götüremeyenler olarak bir aradayız. Çocuğumuzu okula göndersek de defter, kitap alamayanlar olarak buradayız. İşsiz gençlerimizle bir aradayız. Işıltılı plazalarda sönük maaşlarla çalışanlar olarak bir aradayız. Bu düzenden, rejimden rahatsızlığı olan herkesle bu meydanda, yan yana omuz omuzayız. Bu meydanı görsünler. Ankara’da oturanlar, sarayda oturanlar bu meydanı görsün” diye konuştu.

YOKSULLUĞUN NEDENİ AKP’NİN TERCİHLERİ

İşsizliğin, yoksulluğun, hayat pahalılığının nedeninin AKP’nin tercihleri olduğunu vurgulayan Çerkezoğlu, “Bu tablonun müsebbibi, 22 yıldır bu ülkeye yöneten AKP’nin sınıfsal tercihlerdir. Her gün ekmeğimizin daha fazla küçülmesi için bu politikaları yapıyorlar. DİSK olarak yıllardır alanlardayız. Kaşıkla verdiklerini kepçeyle alan vergi sistemini değiştirmek için mücadele veriyoruz. Gelirde adalet istiyoruz, vergide adalet istiyoruz, ülkede adalet istiyoruz” dedi.

Enflasyonun nedeninin ücretler değil şirketlerin açgözlülüğü olduğunu dile getiren Çerkezoğlu, yeni orta vadeli programda (OVP) daha fazla işsizliğin, daha fazla yoksulluğun olduğunu ifade etti.

SERMAYE DOYMUYOR

Ücretlerin baskılanmasıyla enflasyonun düşürülemeyeceğine dikkat çeken Çerkezoğlu, şöyle konuştu:

“OVP’de tasarruf tedbirleri var, kazanılmış haklarımızın elimizden alınması var, belediyelere, belediye şirketlerine haciz getirmek var. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu girişimlerinizin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu OVP’yi kim istiyor? Biz mi istiyoruz? Hayır. Bütün bunlar, iktidarın bütün politikaları sermayenin talepleri. Çünkü sermaye doymuyor. Aşırı kara doymuyor, sınırsız sömürüye doymuyor. İşçileri sendikasız, sigortasız çalıştırma isteğinden vazgeçmiyor. Ne var onların talepleri arasında? Kıdem tazminatı var. İşsizlik sigortası var. İşten çıkartılma tazminatı var. Sendikal tazminat var. Patronlar istiyor ki istediğim zaman çalıştırayım istediğim zaman kapıya koyayım. MESEM projesini daha da yaygınlaştırarak yeri okul sırası olması gereken çocuklarımızın daha fazla çalıştırılmasına ve tezgah başında hayatlarını yitirmesine neden olan bu politikalarda ısrar ediyorlar. Bu nasıl bir açgözlülüktür? ‘85 milyon çalışacak, onları zengin edecek ve bu düzen böyle devam edecek’ diyorlar. İktidar 22 yıldır bu politikaları hayata geçiriyor. 1 adım geri atmak yok. Haklarımıza uzanan elleri kırmaya söz veriyoruz. Asla teslim olmayacağız.”

Sözlerini sonlandırmadan önce taleplerini sıralayan Çerkezoğlu, “Bu ülkede gelirde adaleti sağlamak için asgari ücret başta olmak üzere bütün ücretlerin insanca yaşayacak düzeye yükseltilmesini istiyoruz. Bu adaletsizlik vergi sistemine son verilmesini istiyoruz. Ülkenin maliye bakanı çıkıyor ‘vergide adaleti sağlayacağız’ diyor. Vergide adaleti sağlamak istiyorsanız etrafınıza bakın. O kar rekorları kıran şirketlere bakın. Kur korumalı mevduattan (KKM) milyonlar kazananlara bakın. Çekin elinizi cebimizden, soframızdan. Vergide adaleti mutlaka ama mutlaka kazanacağız” dedi.