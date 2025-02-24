DİSK, Kaynak Tekniği grevini ziyaret etti

Emek Servisi

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) üyesi Kaynak Tekniği işçilerinin grevini DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu ziyaret etti. Arslanoğlu, Kocaeli Çayırova’da kurulu bulunan Kaynak Tekniği fabrikasında 24 gündür grevde olan metal işçilerine dayanışma ziyaretinde bulundu.

Arslanoğlu, ziyaretinde Birleşik Metal-İş’in greve çıktığı 11 fabrikanın hepsinde toplu iş sözleşmesi imzaladığını hatırlatarak “Hepimizin, Türkiye işçi sınıfının gözü kulağı burada. Sizden de bir zafer bekliyoruz. Hepinizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

İşçiler “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganları attı. Kaynak Tekniği işçileri, işverenin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 30 bin lira maaş dahi teklif etmemesi üzerine 31 Ocak’ta greve çıkarak şalter indirmişti.