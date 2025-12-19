DİSK-KESK-TMMOB-TTB'den Gar Katliamı davasında 3 polisin soruşturma iznine dair açıklama

10 Ekim Gar Katliamı davasında 3 polis hakkında soruşturma izninin verilmesinin ardından mitingin çağrıcısı olan DİSK, KESK, TMMOB, TTB ortak basın açıklaması yaptı.

Onlarca kurumun desteklediği ve on binlerce insanın katıldığı 10 Ekim 2015 “Emek, Barış ve Demokrasi” mitingine yönelik saldırı davasında on yıldır örtbas edilmeye çalışılan kamu görevlisi sorumluluğunun artık yargı kararlarıyla görünür hale geldiği vurgulanan açıklamada ceza soruşturmasının önünü açan bu kritik gelişme ile adalet mücadelesinin süreceği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Nihayet yüreklerimize bir nebze olsun su serpen bir gelişme yaşandı. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi; Gaziantep Valiliği’nin ihbarı görmezden gelen üç güvenlik görevlisi hakkında soruşturma izni vermeme işlemini iptal ederek katliamda sorumluluğu bulunan Gaziantep İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Terörle Mücadele Şube Müdürü ve Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı hakkında ceza soruşturması yapılmasına dair kesin kararını verdi.

Kararda, açıkça, bombacıların satın aldığı gübrenin satıcısı tarafından terör eyleminde bulunabileceğine dair net bir ihbarda katillerin bilgilerinin güvenlik görevlilerine bildirilmesine rağmen, kolluk görevlilerinin görevlerini yapmayarak katliama giden yolda çok ağır sorumluluklarının bulunduğu kabul edilerek CMK 161 çerçevesinde yargılanmaları gerektiğine hükmedildi.

"ETKİN BİR SORUŞTURMA YAPILMASI İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILMALI"

10 yıldır devam eden yargı sürecinde ilk kez kamu görevlilerinin yargılanmasının önünü açacak bu kararın önemli olduğu açıktır. Kaldı ki, karar sadece 10 Ekim Katliamı davasını değil, bütün benzeri katliam davalarını etkileyecek bir karardır ve bu karar 10 Ekim Ankara Garı Katliamı ailelerinin, yaralılarının, avukatlarının ve mitingin çağırıcısı olan DİSK, KESK, TMMOB, TTB’nin kararlılığının ve çabalarının bir sonucudur.

Daha fazla gecikmeksizin katliamın gerçekleşmemesi için önlemler almayan, adli ve idari süreçleri başlatmayan tüm güvenlik görevlileri ve idareciler hakkında etkin bir soruşturma yapılması için gerekli adımlar atılmalıdır. Bu durum, işlenen suçların cezasız kalmamasının yanı sıra, kamu görevlilerini harekete geçirmeyen nedenlerin ortaya çıkartılması, ihmalin niteliği ve boyutlarının belirlenebilmesi açısından da hayati önem taşımaktadır.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB olarak; adalet mücadelesine devam edeceğimizi, tüm sorumlulardan hesap soracağımızı bu vesileyle bir kez daha hatırlatırız.”