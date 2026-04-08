DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs programını açıkladı: "İstanbul'da 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı'dır"
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 2026 1 Mayıs programını açıkladı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, tüm illerde başvuruların yapıldığını belirtirken, İstanbul’da Taksim için yapılan başvurunun henüz sonuçlanmadığını kaydetti.
Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), 1 Mayıs programını açıkladı.
Sendikalar ve meslek örgütleri adına açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı.
İşçiler ve kamu emekçileri olarak yine tarihsel bir kavşakta 1 Mayıs'a yürüdüklerine işaret eden Çerkezoğlu, gerçek bir demokrasi için, halkı Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs meydanlarında birleşmeye çağırdı.
"TAKSİM BAŞVURUSU HENÜZ SONUÇLANMADI"
4 kurumun 1 Mayıs'ı birlikte örgütledikleri bütün bileşenler olarak 2026 1 Mayıs'ı için çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Çerkezoğlu, tüm illerde gerekli başvuruları yaptıklarını vurguladı.
"İstanbul'da 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı'dır" diyen Çerkezoğlu, DİSK olarak 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak için 25 Mart'ta İstanbul Valiliği'ne başvurduklarını kaydetti. Çerkezoğlu, diğer iller için de gerekli başvuruları yaptıklarını bildirdi.
Çerkezoğlu, İstanbul için yaptıkları başvurunun henüz sonuçlanmadığını söyledi.
Çerkezoğlu, diğer illerde 1 Mayıs'ın kutlanacağı meydanları da şöyle açıkladı:
• Ankara: Tandoğan Meydanı
• İzmir: Gündoğdu Meydanı
• Antalya: Cumhuriyet Meydanı
• Mersin: Cumhuriyet Meydanı
• Adana: Uğur Mumcu Meydanı
• Samsun: Cumhuriyet Meydanı
• Kayseri: Mimar Sinan parkı
•Eskişehir: Cumhuriyet Meydanı