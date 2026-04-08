DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs programını açıkladı: "İstanbul'da 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı'dır"

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), 1 Mayıs programını açıkladı.

Sendikalar ve meslek örgütleri adına açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı.

İşçiler ve kamu emekçileri olarak yine tarihsel bir kavşakta 1 Mayıs'a yürüdüklerine işaret eden Çerkezoğlu, gerçek bir demokrasi için, halkı Türkiye'nin dört bir yanında 1 Mayıs meydanlarında birleşmeye çağırdı.

"TAKSİM BAŞVURUSU HENÜZ SONUÇLANMADI"

4 kurumun 1 Mayıs'ı birlikte örgütledikleri bütün bileşenler olarak 2026 1 Mayıs'ı için çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Çerkezoğlu, tüm illerde gerekli başvuruları yaptıklarını vurguladı.

"İstanbul'da 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı'dır" diyen Çerkezoğlu, DİSK olarak 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak için 25 Mart'ta İstanbul Valiliği'ne başvurduklarını kaydetti. Çerkezoğlu, diğer iller için de gerekli başvuruları yaptıklarını bildirdi.

Çerkezoğlu, İstanbul için yaptıkları başvurunun henüz sonuçlanmadığını söyledi.

Çerkezoğlu, diğer illerde 1 Mayıs'ın kutlanacağı meydanları da şöyle açıkladı:

• Ankara: Tandoğan Meydanı

• İzmir: Gündoğdu Meydanı

• Antalya: Cumhuriyet Meydanı

• Mersin: Cumhuriyet Meydanı

• Adana: Uğur Mumcu Meydanı

• Samsun: Cumhuriyet Meydanı

• Kayseri: Mimar Sinan parkı

•Eskişehir: Cumhuriyet Meydanı