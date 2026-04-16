DİSK, KESK, TMMOB ve TTB: 1 Mayıs'ta Kadıköy'deyiz
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 2026 1 Mayıs'ının Kadıköy İskele Meydanı'nda gerçekleşeceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
DİSK, KESK, TMMOB, TTB İstanbul 1 Mayıs'ı için programlarını açıklayarak bu sene 1 Mayıs’ın Kadıköy İskele Meydanı’nda düzenleneceğini duyurdu.
Sendika ve meslek odalarının sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda "1 Mayıs 2026'da İstanbul'da Kadıköy İskele Meydanı'nda buluşalım! Yaşasın 1 Mayıs!" denildi.
DİSK, KESK, TMMOB, TTB:— DİSK (@diskinsesi) April 16, 2026
1 Mayıs 2026'da İstanbul'da Kadıköy İskele Meydanı'nda buluşalım! Yaşasın 1 Mayıs! #1M2026#BirleşelimDeğiştirelim pic.twitter.com/w5loNRSt9g
Sendika ve meslek odaları bu sene İstanbul 1 Mayıs'ının Taksim'de düzenlenmesi için Valiliğe başvuru yaptıklarını duyurmuştu.