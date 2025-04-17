DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs'ta Kadıköy İskele Meydanı'nda

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin 1 Mayıs adresi belli oldu. 4 kurum, 1 Mayıs'ta Kadıköy İskele Meydanı’nda olacak.

Sendikalar ve meslek odaları ve birlikleri kararı yarın Beşiktaş’ta basın açıklamasıyla duyuracak.

İSTANBUL VALİLİĞİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Sendika.org'un aktardığına göre kurumların İstanbul Valiliği ile görüşmeleri sürerken, karar İstanbul Emek barış ve Demokrasi Güçleri ile de paylaşıldı.