DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'den, 3 gazetecinin gözaltına alınmasına tepki

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Halk TV'de program yapan gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve kanalın Sorumlu Müdürü Serhan Asker'in gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Yapılan ortak açıklamada, "Son dönemde hız kazanan siyasallaşmış yargı operasyonlarıyla hedef alınan adalet, demokrasi ve halk iradesidir" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Toplumsal desteğini yitiren iktidar, yargıyı siyasallaştırarak, demokrasiden arta ymmkalan ne varsa yok ederek, toplumu sindirerek gücünü korumaya çalışmaktadır. Bu güç toplama çabalarının bir parçası olarak son dönemde gazeteciler hedef alınmaktadır. Gazetecilerin gözaltına alınması, tutuklanması sıradanlaştırılmak istenmektedir. Daha yılın başında 6 gazeteci tutuklanmış, onlarca gazeteci hakkında soruşturma açılmış ve son olarak da Halk TV hedef alınarak üç gazeteci neredeyse canlı yayında gözaltına alınmıştır. Hedef alınan sadece gazeteciler değil halkın haber alma hakkıdır, hakikattir, ifade özgürlüğüdür. Son dönemde hız kazanan siyasallaşmış yargı operasyonlarıyla hedef alınan adalet, demokrasi ve halk iradesidir. Hukuksuzluğu, baskıyı ve zulmü iktidarlarının güvencesi olarak görenler bilmelidir ki, halktan büyük bir güç yoktur."

Dün akşam gözaltına alınan Seda Selek, Serhan Asker ve Barış Pehlivan'ın ifadeleri alınıyor.