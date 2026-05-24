DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’den CHP Genel Merkezi'ne müdahale edilmesine tepki: Halk iradesine açık saldırı

CHP Genel Merkezi’ne yönelik müdahalenin ardından emek ve meslek örgütlerinden ortak tepki geldi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından yapılan ortak açıklamada, yaşananların Türkiye’de demokratik siyaset alanına yönelik ciddi bir müdahale olduğu ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bugün halkın seçme ve seçilme hakkına karşı ağır bir saldırı daha yaşandı. Bu ülkenin ana muhalefet partisine, Cumhuriyet’in kurucu partisine zor kullanarak girenler, partinin delegelerinin iradesini çiğnemeye çalışmaktadır. Yaşananlar herhangi bir parti içi mesele değil, halk iradesine ve demokratik siyasetin kendisine yönelik açık bir müdahaledir. Yerel seçimlerde ortaya çıkan halk iradesini hazmedemeyenler, önce seçilmiş belediye başkanlarını, siyasetçileri ve muhalif toplumsal kesimleri siyasallaştırılmış yargı operasyonlarıyla hedef almış, kendileri dışındaki siyasi partileri fiilen etkisiz hale getirmeye yönelmiştir.

"RÜZGAR EKENLER FIRTINA BİÇECEKTİR"

Cumhuriyet Halk Partisi’ne dönük 'mutlak butlan' davası ve bugün parti binasına emniyet güçleri eliyle zorla girilmesi, Türkiye’de demokratik siyaset alanını bütünüyle tasfiye etmeye dönük daha büyük bir kuşatmanın parçasıdır. Türkiye demokrasisine yönelik bu ağır müdahalenin planlayıcılarını, uygulayıcılarını ve iş birlikçilerini bu halk unutmayacaktır. Parti binalarını ele geçirerek halkın iktidara karşı büyüyen itirazını bastırmaya çalışanlar bilmelidir ki rüzgar ekenler fırtına biçecektir.

Bu halkı yoksullaştıranlar, işçiden ve emekçiden alıp sermayeyi büyütenler, halktan değil emperyalist merkezlerden aldığı destekle ayakta kalmaya çalışanlar şunu bilmelidir: Örgütlü bir halktan daha büyük bir güç yoktur. Bizler emek ve meslek örgütleri olarak bedeli ne olursa olsun demokrasi, halk iradesi ve adaletin yanında olmaya devam edeceğiz. Başta emek örgütleri olmak üzere tüm demokrasi güçlerini ve bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak isteyen herkesi halklar ve emekçiler üzerinde her geçen gün daha da ağırlaşan bu kuşatmaya karşı ortak mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Demokrasi, adalet ve barış ancak yan yana durarak, birlikte mücadele ederek kazanılacaktır.”