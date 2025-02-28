DİSK'li kadınlar 7 Mart’ta grevde

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 7 Mart’ta greve çıkma kararı aldı. DİSK’li kadınlar, Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu’nun da katılımıyla İzmir’de bir araya geldi. DİSK Ege Bölge Temsilciliği’nden Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne yürüyen kadınlar, Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir açıklama gerçekleştirdi.

Kadınların, 7 Mart’ta iş yerlerinde, evlerinde, sokaklarda ve meydanlarda bir araya gelerek kadın grevi gerçekleştireceğini duyuran Çerkezoğlu, kadınların ekonomik ve toplumsal hayatta giderek daha fazla mağdur edildiğini belirtti.

Kadınların, eşit işe eşit ücret, kadına yönelik şiddetin son bulması, İstanbul Sözleşmesi’nin ve 190 sayılı ILO sözleşmesinin yeniden yürürlüğe girmesi ve kadın emeğinin görünür kılınması talepleriyle meydanlarda olacağını aktaran Çerkezoğlu, “Bizi yoksulluğa, güvencesizliğe ve şiddete mahkûm eden bu düzene karşı itirazımızı yükseltiyoruz” dedi.

KADIN DURURSA, HAYAT DURUR

“Omuz omuza vererek dayanışmayı büyütelim, mücadelemizi hep birlikte sürdürelim” çağrısında bulunan Çerkezoğlu, şunları söyledi:

“Tüm kız kardeşlerimizi neredeysek orada yaptığımız işi bırakarak bir kadın görevine çıkmaya çağırıyoruz. Biz kadınlar durursak hayatın duracağını herkese bir kez daha gösterelim. Birimizin omuzları biraz düştüğünde diğeri onun omuz başında olacak ve ayağa kaldıracak. Birimiz herhangi bir mağduriyet yaşadığımızda hemen koşup onun o mağduriyetini ortadan kaldıracak büyük kadın dayanışmasını örgütleyeceğiz.”

Basın açıklamasını okuyan DİSK 3 Nolu Şube Kadın Komisyonu Üyesi Mine Bilir ise, “Sadece kadın olduğumuz için erkeklerle eşdeğer işleri yapmamıza rağmen daha düşük ücret alıyoruz. Çalışma hayatında cinsiyet, ücret ve inanç ayrımcılığına karşı grevdeyiz. Eşit işe eşit ücret istiyoruz” diye konuştu.

Şiddetsiz ve tacizsiz işyerleri istediklerini belirten Bilir, “ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi hâlâ onaylanmadı. Hükümetin, işyerlerinde kadınların güvende olması için derhal bu sözleşmeyi onaylaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

TALEPLER SIRALANDI

“Kadınları eve hapsetmeyi hedefleyen politikalara karşıyız. Doğum teşviki yerine nitelikli, kamusal ve ücretsiz kreşler istiyoruz. Gebelik izni değil, ebeveynlik izni talep ediyoruz” sözlerine yer veren Bilir, kadınların taleplerini sıraladı:

İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararından vazgeçilerek yeniden uygulanması,

ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’nin onaylanması,

Kadın cinayetlerinde ve toplumsal cinsiyet temelli suçlarda cezasızlık politikalarına son verilmesi,

Kadınların bakım yükünü azaltacak sosyal politikaların hayata geçirilmesi,

Eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanması ve denetlenmesi,

Tam zamanlı ve güvenceli kadın istihdamı olanaklarının artırılması,

Karar mekanizmalarında eşit temsiliyetinin sağlanması.

“Kadınlar olarak emeğimize sahip çıkıyoruz” diyen Bilir, sözlerini “Yaptığımız iş her ne olursa olsun bırakıp alanları, sokakları ve meydanları dolduruyoruz" diyerek sonlandırdı.