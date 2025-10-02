DİSK Sine-Sen'den "Şeffaflık ve adalet" çağrısı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sinema destek programı kapsamında 6 Milyon TL tutarında bir desteğin eski AKP milletvekili Metin Gündoğdu'nun projesine verildiği ve bu projenin daha önce TRT Çocuk kanalında dizi formatında yayımladığı iddiasına ilişkin açıklama yapan DİSK Sine-Sen Yönetim Kurulu, Kültür Bakanlığı'na tepki gösterdi.

Açıklamada, "Sinema ve film sektöründe emek veren binlerce genç yönetmen, yapımcı, senarist ve teknik çalışan yıllardır sınırlı kaynaklarla projelerini hayata geçirmeye çalışırken, kamu fonlarının aynı isimlere, daha önce kamu kaynaklarıyla üretilmiş projelere veya siyasetle doğrudan ilişkili kişilere aktarılması, sektörde yaşanan, tekelleşme, kara liste, iktidara yaslananın kollandığı, itiraz edenin yada farklı düşünenin ötekileştirildiği, iktidarın tüm bunlara rağmen hegemonya kuramadığı kültür sanat alanında iktidar olanakları ile bu alanı domino etmeye çalışmaları nafile bir çabadır" denildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıklamalarında söz konusu desteğin “Genç Yönetmenler” kategorisinde değil, “İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapımı” başlığı altında verildiğini ifade etmesinin kamuoyunun en temel sorusuna cevap vermediği kaydedilen açıklamada, "Neden daha önce kamu kaynaklarıyla üretilmiş ve TRT ekranlarında yayınlanmış bir içerik yeniden milyonlarca lira destek almaktadır?" diye soruldu.

DİSK Sine-Sen açıklamasında şu talepler sıralandı:

• Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan destek kararlarının gerekçelerini şeffaf biçimde açıklamasını,

• TRT’nin ilgili projeye ilişkin yayın ve satış sözleşmelerini kamuoyuyla paylaşmasını,

• Sinema Destekleme Kurulu’nun değerlendirme süreçlerini ve kriterlerini bağımsız denetime açmasını,

• Gelecek projelerde genç ve bağımsız sinemacılara öncelik verilmesini talep ediyoruz. Sanat, topluma aittir. Kamu kaynakları ise belli kişi veya gruplara ayrıcalık tanımak için değil, kültür ve sanatta çeşitliliği ve özgün üretimi desteklemek için kullanılmalıdır.

Tüm sinema emekçilerini, meslek birliklerini ve kamuoyunu bu süreçte şeffaflık ve adalet talebine sahip çıkmaya çağırıyoruz.