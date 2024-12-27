DİSK sokağa indi: Vergide adalet çağrısı

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, ‘İnsanca ücret, vergide adalet’ şiarıyla basın açıklaması düzenledi. Konak Eski Sümerbank önünde düzenlenen açıklamayı DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu.

Artan enflasyon ve hayat pahalılığına dikkat çeken Sarı, “Türkiye, dünyanın en adaletsiz gelir ve vergi sistemlerinden birine sahip” dedi. Sarı, işçiler ve emekçilerin üzerindeki ağır vergi yükünün kaldırılmasını, gelir vergisi oranlarının düşürülmesini ve vergi dilimlerinin artırılmasını talep etti.

Açıklamada, vergi gelirlerinin büyük kısmını oluşturan dolaylı vergilerin eşitsizliğe yol açtığı belirtilerek, "Zengin de fakir de aynı oranda KDV ödüyor. Bu, dünyanın en adaletsiz vergi sistemidir" denildi. İşçilerin, daha maaşlarını almadan yüksek oranlarda gelir vergisi ödediğini vurgulayan Sarı, patronlara getirilen vergi aflarını eleştirdi.

ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEKİ VERGİ YÜKÜ KALDIRILMALI

DİSK tarafından hazırlanan "Vergide Adalet Yasası"nın tüm siyasi partiler tarafından desteklenmesi gerektiğini söyleyen Sarı, taleplerini şu şekilde sıraladı:

-Gelir vergisi ilk dilim oranı ücretliler için yüzde 10’a düşürülmeli.

-Vergi tarife dilimleri asgari ücret artış oranı kadar artırılmalı.

-Asgari ücret üzerindeki vergi yükü kaldırılmalı.

-SGK prim desteği işçilere de sağlanmalı.

-Damga vergisi kaldırılmalı.