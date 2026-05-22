DİSK Sosyal-İş'ten kapatılan Bilgi Üniversitesi hakkında eylem çağrısı

DİSK Sosyal-İş, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasına karşı bugün için eylem çağrısı yaptı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Sosyal Sigortalar, Eğitim, Büro, Ticaret, Kooperatif ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Sosyal-İş), İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan karara ilişkin açıklama yaptı.

Sendikanın sosyal medya hesabından "Üniversitemize sahip çıkıyoruz" başlığıyla yapılan açıklamaya göre, üniversitenin kapatılmasına karşı bugün saat 14.00'te Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü'nde toplanma çağrısı yapıldı.

Sosyal-İş'in çağrısına göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi'nin emekçilerinin ve öğrencilerinin yok sayıldığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün gece bir Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi’nin yüzlerce emekçisi, binlerce öğrencisi yok sayılıyor. Bu hukuksuzluğa, bir gecede yüzlerce eğitim emekçisini güvencesizliğe sürükleyen karara karşı hep birlikte mücadele edeceğiz!"

KAYYUM ATANMIŞTI

"Kara para aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli dolandırıcılık" soruşturmalar kapsamında Can Holding'e yönelik operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesindeki 120'yi aşkın şirkete (Habertürk, Show TV, Doğa Koleji, Bilgi Üniversitesi dahil) el konularak TMSF kayyum olarak atanmıştı.