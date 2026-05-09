DİSK Sosyal-İş’ten TOG yönetimine tepki: Sendika görüşmesinden bir gün önce 7 kişi işten çıkarıldı

Gençlik ve dayanışma odaklı çalışmalarıyla tanınan Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), bu kez çalışanlarına yönelik "sendika karşıtı" tutumuyla gündemde.

DİSK Sosyal-İş çatısı altında örgütlenen vakıf çalışanlarından 7’sinin, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri öncesinde işten çıkarılması tepkiyle karşılandı.

"DİYALOG MASASI KURULURKEN KIYMET BİLİNMEDİ"

DİSK Sosyal-İş tarafından yapılan açıklamada, sendikal örgütlenme sürecinin başından bu yana TOG yönetimi tarafından engellenmeye çalışıldığı belirtildi.

Sendikanın görüşme taleplerinin önce reddedildiği, ardından "yoğunluk" gerekçesiyle ertelendiği ifade edilen açıklamada, panlanan görüşmeden sadece bir gün önce aralarında sendika temsilcilerinin de bulunduğu 6’sı sendika üyesi toplam 7 işçinin "küçülme" bahanesiyle işten çıkarıldığı duyuruldu.

"KÜÇÜLME GEREKÇESİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

İşten çıkarmaların insan onuruna yakışmayan yöntemlerle yapıldığını vurgulayan Sosyal-İş, TOG yönetiminin geçmişteki şeffaf süreçlerinin aksine bugün baskıcı bir tutum sergilediğini savundu.

Açıklamada, "Kâr amacı gütmeyen statüsünü araçsallaştıran, savunduğu değerlerle açıkça çelişen bir yönetim anlayışı ile karşı karşıyayız" denildi.

ANKET SONUÇLARI: MOBBİNG VE GÜVENCESİZLİK HAT SAFHADA

Sendika bünyesinde yapılan ve çalışanların büyük çoğunluğunun katıldığı ankete göre çalışanların;

%87’si iletişim eksikliği ve şeffaflıktan şikâyetçi,

%83’ü istihdam güvencesizliği yaşıyor,

%61’i mobbing ve psikolojik şiddete maruz kaldığını ifade ediyor.

"BU BİR SUÇTUR, DERHAL VAZGEÇİN"

Sendika, bazı yöneticilerin çalışanları istifaya zorladığına dair duyumlar aldıklarını belirterek bu durumun Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil ettiğini vurguladı. Anayasal hakların ihlal edildiğini vurgulayan Sosyal-İş, TOG yönetimine şu talepleri sıraladı:

Sendikal baskılara son verin.

Anayasal bir hak olan Toplu İş Sözleşmesi masasına oturun.

İşten çıkarılan işçileri derhal işe iade edin.

Sosyal-İş Sendikası, hukuksuz işten çıkarmalara karşı tüm yasal süreçlerin başlatılacağını ve üyelerinin haklarını sonuna kadar savunacaklarını ilan ederek kamuoyunu dayanışmaya çağırdı.