DİSK'ten 25 Kasım yasağına tepki: Taksim'i kadınlara kapatmak, kadına yönelik şiddettir!

İstanbul Valiliği'nin, 'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' nedeniyle Beyoğlu ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilecek etkinliklerin 25 Kasım 2024 tarihi saat 00.01’den 26 Kasım 2024 günü saat 23.59’a kadar yasakladığını açıklamasına tepkiler devam ediyor.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yasağa tepki gösterdi.

Çerkezoğlu, "Taksim'i kadınlara kapatmak, kadına yönelik şiddettir! Kadın düşmanı politikaların bir parçasıdır!" dedi.

Çerkezoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"TAKSİM YASAKLARI KABUL EDİLEMEZ!"

"Taksim 1 Mayıs alanı işçilerden sonra 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde sesini yükseltmek isteyen kadınlara da kapatılmak isteniyor. Türkiye'de kadın cinayetleri, şiddet, taciz ve ayrımcılık hız kesmeden devam ederken, kadınların haklı taleplerini ülkenin kalbinde, kentin merkezi meydanı olan Taksim Meydanı'nda dile getirmesi kimi, neden rahatsız ediyor? Taksim'i kadınlara kapatmak, kadına yönelik şiddettir! Kadın düşmanı politikaların bir parçasıdır!

Hukuksuzluğun rutini haline gelmiş Taksim yasakları kabul edilemez! Taksim Meydanı, dün olduğu gibi yarın da işçilerin, emekçilerin ve kadınların meydanı olmaya devam edecek."