DİSK'ten 'Büyük İşçi Buluşması': Enflasyonun sebebi ücretler değil kârlar

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve bağlı sendikaların “Artık Yeter, geçinemiyoruz" sloganıyla Anıtpark’ta düzenleyeceği miting için farklı şehirlerden Ankara'ya gelen işçiler, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde toplanarak Anıtpark'a doğru yürüdü.

DİSK bando takımı da eşlik ettiği yürüyüş boyunca DİSK üyeleri “Ölen: İşçi; Ölüm Sebebi: Vergi Dilimi”, “Son sözleri vergide adalet gelirde adalet idi” ve “Rahmetli çok vergi öderdi” yazılı temsili bir tabut taşıdı.

Üç işçi vergi politikalarını Azrail ve vampire benzeterek alana kostümler giyerek çıktı. Yürüyüşte bazı üyeler de kaşık ve kepçelerle tencere ve tavalar vurarak “Mutfakta aş yerine taş kaynıyor” diye seslendi.

Eylemde “Azrail ölümle, zulüm vergi ile gelir”, “Mutfakta aş yerine taş kaynıyor”, “Vergideki adaletsizlik işçiye Azrail oldu” ve “İşçinin kanını vergiler emdi”, “Dilim dilim soyuluyoruz” yazılı pankartlar taşındı. İşçiler yürüyüş boyunca, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “İnadına sendika, inadına DİSK”, “Gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz”, “İş, ekmek, özgürlük”, “Birleşe birleşe kazanacağız” ve “Yaşasın örgütlü mücadelemiz” sloganları attı.



Yürüyüşe CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Alpay Azap, KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala da destek verdi.

"ENFLASYONUN NEDENİ ÜCRETLER DEĞİL ŞİRKETLER"

Yürüyüşün sonunda konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ekonomik krizin ücretli çalışanları ve yoksulları vurduğunu belirtti. Çerkezoğlu şöyle konuştu:

"Kriz bizler için var. Enflasyon, işsizlik, yoksulluk gençler için, kadınlar için var. Görkemli rant binalarının içinde düşük ücretlere 12-13 saat çalışan plaza çalışanları için var. Kriz, tenceresini kaynatamayan kadınlar, sadece bugunü değil geleceği de yok edilen çocuklarımız için var."

TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon verilerine de değinen Çerkezoğlu, enflasyonun nedeninin ücretler değil şirket ve bankaların kârları olduğunu belirterek şunları söyledi:

"'Bu yaşadığımız sıkıntıların sonuna geliyoruz. Enflasyon düşüyor' diyorlar. Daha bugün açıklandı enflasyon. TÜİK'in açıkladığı rakama inanan var mı? Onlar enflasyon düştü deyince çarşıda, pazarda, manavda enflasyonun düştüğünü, hayat pahalılığının azaldığını gören var mı?

Enflasyonun nedeni ücretler diye tutturmuşlar. Koca bir yalan. Bu ülkede enflasyonun nedeni ücretler değil şirketlerin aşırı kârları. Biz daha ücretlerimizi almadan vergi verirken milyon dolar kazandığı halde vergilerini sıfırladığınız şirketlerin aşırı kârlarıdır enflasyonun nedeni. Düğününe davet ettiğiniz, kiloyla altınlarını aldığınız bankaların kârlarıdır enflasyonun nedeni."