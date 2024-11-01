DİSK'ten kayyum açıklaması: "Siyasi bir hamle"

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından yerine kayyum atanmasına yönelik basın açıklaması düzenledi.

Konak’ta bulunan eski Sümerbank binası önünde gerçekleşen basın açıklamasını DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu. Seçme ve seçilme hakkının gasp edildiğini belirten Sarı, "Halkın iradesinin, vatandaşın özgürce seçme ve seçilme hakkının böylesine pervasızca hiçe sayılması kabul edilemez. Bu müdahalenin hukuki değil, siyasi bir hamle olduğu açıktır" dedi.

"HALKIN İRADESİNE İPOTEK"

Seçilmişlerin yerine atanmışları getirerek halkın iradesine ipotek konduğunu ifade eden Sarı, "Türkiye demokrasisine ve toplumsal barışa verdiği zarar telafi edilemez noktaya ulaşmış, halkın demokratik kanallarla yönetimde söz sahibi olma hakkı bir kez daha budanmıştır" şeklinde konuştu.

"MÜCADELE SÜRECEK"

Özer’in yargı süreci devam ederken yerine bir kayyumun atanmasının hiçbir demokratik ülkede kabul göremeyeceğini belirten Sarı, "Demokratik hukuk devleti ilkelerine ve temel insan haklarına aykırı olan bu uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir. Unutulmamalıdır ki demokrasilerde, seçimle gelen seçimle gider. Halkımızın iradesini yok sayan, özgürlükleri kısıtlayan ve hak ihlallerini artıran bu karanlık müdahalelere karşı, aydınlık ve demokratik bir Türkiye için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kulandı.

"BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Demokratik değerlerin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün korunabilmesi açısından kayyum atamalarının birer tehdit unsuru olduğunu vurgulayan Sarı, "Hak, hukuk ve adaletin yanında durarak, iktidarın baskıcı politikalarına karşı halkın iradesini savunmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin demokrasisi ve geleceği için bu mücadeleyi omuz omuza sürdürecek, hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

Sarı konuşmasını, "Türkiye halkına ve tüm demokrasi savunucularına bir kez daha sesleniyoruz; Halkın iradesini hiçe sayan kayyum uygulamalarına ve demokrasiye karşı yapılan her türlü müdahaleye karşı omuz omuza, kararlılıkla direnmeye devam edeceğiz" şeklinde sonlandırdı.