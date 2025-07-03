DİSK'ten TÜİK önünde eylem: "Gerçekleri açıkla, ekmeğimizle oynama"

HABER MERKEZİ

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yöneticileri ve üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını belirterek "Gerçekleri açıkla, ekmeğimizle oynama" dedi.

DİSK, enflasyon rakamalarının açıklanmasının ardından saat 12.00'de TÜİK önünde bir araya geldi.

Açıklamaya, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, DİSK Genel Başkan Yardımcısı Alaaddin Sarı, DİSK Yönetim Kurulu üyesi Şükret Sevgener, DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya katıldı.

Öte yandan eyleme, sisyai parti temsilcileri, meslek odaları temsilcileri de katılım gösterdi.

Eylemde "insanca yaşamak istiyoruz", "sosyal devlet, sosyal adalet" "inadına DİSK, inadına sendika" ve "sefalete teslim olmayacağız" sloganları atıldı.

Konuya ilişkin DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, açıklama yaptı. Görgün'ün konuşmasının ardından DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu söz aldı.

"TÜİK'İN ANLAYIŞINI KABUL ETMİYORUZ"

Çerkezoğlu, enflasyon madde sepetine ilişkin verileri 2 yılı aşkın süredir açıklamayan TÜİK'e tepki göstererek, "Bütün davaları kazanmamıza rağmen TÜİK yargı kararlarını, Anayasa'yı ayaklar altına alarak bu verileri açıklamamakta ısrar ediyor. Biz de hukuk mücadelemizde davanın davasının davasını açtık, biliyorsunuz. Bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. TÜİK'in yasaları, haklarımızı yok sayan bu anlayışını kabul etmiyoruz" dedi.

Yurttaşların gerçek enflasyonu, elektrik ve su fatularında; pazarda gördüğünü ifade eden Çerkezoğlu, "Bu ülkede yaşayan herkes gerçek enflasyonun ne olduğunu her gün yaşayarak görüyor. Her gün evimize elektrik, su faturası geldiğinde; çarşıya pazara gittiğimizde, gerçek enflasyonun fiyat artışlarının ne olduğunu yaşayarak görüyoruz" diye konuştu.

"ASGARİ ÜCRET YÜKSEK YALANINA SARILIYOR"

2025’in ilk yarısında açıklanan resmi rakamlarla bile ücretlerin alım gücünün hızla gerilediğini vurgulayan Çerkezoğlu, "Milyonların geliri enflasyon karşısında eridi, büyümeden pay alamadı. Buna rağmen iktidar, hâlâ “asgari ücret yüksek” yalanına sarılıyor. Oysa asgari ücret yılın sadece ilk beş ayında bile TÜİK’in baskılanmış enflasyonuna göre 3 bin 336 TL eridi. Açlık sınırının dahi altında kalan bir ücrete “yüksek” demek, akılla, vicdanla açıklanamaz" ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu'nun konuşmasının tamamı şöyle:

"Bugün 3 Temmuz 2025. Yine TÜİK’in önündeyiz. Her 3 Temmuz’da olduğu gibi, milyonlarca emekçinin, emeklinin, kamu çalışanının kaderini belirleyen 6 aylık enflasyon oranı bugün açıklanıyor. TÜİK’in yayınladığı enflasyon verileri sadece birer sayı değil; sofralardaki ekmek, çocukların beslenme çantası, kiralar, faturalar demek.

Ancak ne yazık ki TÜİK’in rakamları uzun süredir halkın yaşadığı enflasyonla örtüşmüyor. Çünkü TÜİK, yıllardır enflasyon hesabının temelini oluşturan madde fiyat listesini yargı kararlarına rağmen açıklamıyor. Hukuku, halkın gerçeğini yok sayıyor.

"GIDA FİYATLARI, DAR GELİRLİNİN CEBİNİ YAKMAYA DEVAM EDİYOR"

Bugün Haziran 2025 yıllık enflasyon oranı yüzde 35,05, aylık enflasyon oranı yüzde 1,37 ve yılın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon oranı da 16,67 olarak açıklandı.

Ancak biz biliyoruz ki açıklanan bu oranlar, halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmıyor. Markette, pazarda, mutfakta yaşanan gerçeklik TÜİK’in verilerinde yok. DİSK-AR’ın TÜİK verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre, özellikle emekliler, düşük gelir grupları ve asgari ücretliler çok daha yüksek gıda enflasyonu yaşıyor. Gıda fiyatları, dar gelirlinin cebini yakmaya devam ediyor.

2025’in ilk yarısında açıklanan resmi rakamlarla bile ücretlerin alım gücü hızla geriledi. Milyonların geliri enflasyon karşısında eridi, büyümeden pay alamadı. Buna rağmen iktidar, hâlâ “asgari ücret yüksek” yalanına sarılıyor. Oysa asgari ücret yılın sadece ilk beş ayında bile TÜİK’in baskılanmış enflasyonuna göre 3 bin 336 TL eridi. Açlık sınırının dahi altında kalan bir ücrete “yüksek” demek, akılla, vicdanla açıklanamaz.

Buradan açıkça çağrımızdır:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu acilen toplanmalı, asgari ücret güncellenmelidir.Emekliler, kamu emekçileri ve tüm çalışanlar için kayıplar telafi edilmeli; büyümeden hak ettikleri pay verilmelidir.En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır.Kamuda çalışan işçilerin TİS süreçleri hızla tamamlanmalı, insanca yaşanacak ücret talebi karşılanmalıdır.

TÜİK’e bir kez daha hatırlatıyoruz: Siz enflasyonla mücadele kurumu değilsiniz. Sizin göreviniz, halkın yaşadığı gerçekliği doğru ve şeffaf biçimde ölçmektir. Ama siz ne yapıyorsunuz? Yargı kararlarını uygulamıyorsunuz. Mahkemelerin “açıklayın” dediği verileri karartıyorsunuz. Halkın ekmeğiyle oynuyorsunuz!

TÜİK’in verileri sadece akademik bir mesele değil; toplumsal adaletin, ücretin, emekliliğin, geleceğin meselesidir. TÜİK madde fiyat listesini açıklamadıkça, bu ülkede adaletli bir ücret politikası kurulamaz.

TÜİK’in bu hukuksuzluğuna siyasi iktidar da ortak olmaktadır. Anayasa’yı, yasaları ve yargı kararlarını yok sayan bu anlayış, yalnızca TÜİK’te değil, ülkenin dört bir yanında hukuksuzluğu kural haline getirmeye çalışmaktadır.

"BİZ BU DÜZENİ KABUL ETMİYORUZ"

TÜİK verilerinin şeffaflığı için,Ücretlerin erimesini durdurmak için, asgari ücrete ve emekli aylıklarına adalet için,Sendikal haklar ve toplu sözleşme özgürlüğü için,Hukukun üstünlüğü için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Bu bir istatistik değil, bu bir ekmek kavgasıdır. Gelirde adalet istiyoruz! Vergide adalet istiyoruz! Herkes için insanca yaşam istiyoruz! İnadına sendika, inadına DİSK!"