DİSK, TÜİK önünde: Arzu Çerkezoğlu'ndan İzmir grevi açıklaması

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, enflasyon verilerin açıklanmasının ardından Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ankara'daki binasının önünde basın açıklaması yaptı.

Çerkezoğlu, TÜİK'in 'hükümetin hedefleri doğrultusunda, gerçek enflasyon rakamlarını gizlediğini' belirterek, açıklanan verilere tepki gösterdi.

Çerkezoğlu, "Milyonlarca emekçinin ekmeğiyle oynamaktan vazgeçin" dedi.

"İŞÇİ SINIFI ÖRGÜTLÜ OLMADAN TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ OLMAZ"

Çerkezoğlu, İzmir'deki greve ilişkin ise şunları söyledi:

"Hükumet yüzbinlerce işçinin toplu iş sözleşmesini geciktirerek işçilerin gelir kaybı yaşamasına sebep olmaktadır.

Grev bizim anaysal hakkımızdır. Eşit işe eşit ücret de evrensel bir haktır. Aynı işi yapan işçi arkadaşlarımız arasında uçuruma varan ücret farkları var. Toplu sözleşme müzakeresini sendika yürütüyor.

AKP döneminde grevler Cumhurbaşkanı kararıyla yasaklanıyor.

Türkiye'de sendikalı olmak en yaygın işten çıkarma sebepleri olarak ortaya çıkıyor. Masada olmamamıza rağmen asgari ücretle alakalı DİSK çalışma yürütüyor.

İşçi sınıfı örgütlü olmadan Türkiye’nin geleceği olmaz, demokratik bir Cumhuriyet hiç olmaz."

Çerkezoğlu, İzmir'deki greve ilişkin ise bugün (3 Haziran Salı) Genel İş Sendikası Genel Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleneceğini söyledi.