DİSK ücretlerdeki kaybı hesapladı: Emekli olacaklar arasındaki adaletsizlik ortadan kaldırılmalı

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) son dönemlerde kamuoyunda, işçilerin 2024 yılında emekli olmalarının 2025 yılına göre daha avantajlı olacağı, 2024 yılının ikinci yarısında emekli olanların emekli aylıklarının daha yüksek olacağı ve bu farkın gelecek yıllara da devam edeceği konusunda devam eden tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, hem işçilerin kayba uğramaması hem de bu adaletsizliğin giderilmesi için bazı hususlara dikkat çekildi.

Emekli aylıklarının hesaplanmasında enflasyon ve büyüme hızı yanında ocak ve temmuz aylarında yapılan emekli aylık zamlarının da önem taşıdığı ifade edilen açıklamada, emekli aylığı farkının sebebi ve yaşanacak hak kaybına ilişkin örnekler verilerek sosyal güvenlik sisteminin demokratik bir yöntemle tepeden tırnağa yenilenmesi ihtiyacının sürdüğü vurgulandı.

DİSK tarafından yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

AKP döneminde, 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaki düzenlemeler nedeniyle emekli aylıkları ciddi biçimde geriledi. 5510 sayılı Kanun ile aylık bağlama oranı ile güncelleme katsayısı düşürüldü. Güncelleme katsayısında büyümenin payı yüzde 100’den yüzde 30’a düşürüldü. Böylece emekliler ülke büyümesinden payını alamadı ve aylıklarda ciddi bir düşüş yaşandı.

Türkiye’nin en büyük toplumsal gruplarından birini oluşturan emeklilerin insanca bir yaşam sürmeleri giderek zorlaşıyor. Emeklilik sisteminin eşitsizlik ve adaletsizlikleri gün geçtikçe artıyor. Bu adaletsizliklerin bir yenisi 2024 ve 2025 yıllarında emekli olacaklar arasında yaşanacak emekli aylığı uçurumudur!

2024 yılının ikinci yarısında emekliliği hak edenler eğer emeklilik başvurularını 2025 yılına sarkıtılırlarsa önemli kayıplar yaşayacaklar. Böylece aynı şartlarda emekli olanların aylık ve gelirleri arasında ciddi bir uçurum söz konusu olacak. Bu uçurum, emekli aylıklarının hesaplanmasında esas alınan güncelleme katsayısının belirlenmesi yöntemindeki karışıklıktan ve yüksek enflasyondan kaynaklanmaktadır.

“İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN BÜYÜK BİR ADALETSİZLİK ORTAYA ÇIKACAK”

5510 sayılı Kanun’da yer alan güncelleme katsayısı hesaplama yöntemi sebebiyle 2024 ve 2025’te işçi ve Bağ-Kur emeklileri için büyük bir adaletsizlik ortaya çıkacak. 2024’ün ikinci yarısında emekliliğe başvuranlar 2025’in ilk yarısında emekliliğe başvuranlardan yaklaşık yüzde 30 daha fazla aylık alacak. Sorunun temeli güncelleme katsayısı hesabının temelini oluşturan TÜFE oranı ile emekli aylıklarına yapılan artış oranları arasındaki farktan kaynaklanıyor. Bu fark her yıl ortaya çıkmıyor. Ancak enflasyonun yüksek olduğu yıllarda emekli aylıklarında ciddi bir adaletsizlik yaşanabiliyor.

Detaylarını ekte açıkladığımız nedenlerle 2025 yılının ikinci yarısında emekli olacak işçilere 2024 yılında emekli olacaklara göre (enflasyon ve büyüme oranına göre farklar söz konusu olsa da) yaklaşık yüzde 30 oranında daha düşük bir emekli aylığı bağlanması ve bu aylık farkının gelecek yıllarda da devam etmesi söz konusudur. Bu nedenle kısa süre içinde emeklilik planlayan işçilerin mağdur olmamak için 2024 yılı sonuna kadar başvuruda bulunması da bu adaletsizliği ortadan kaldırmamaktadır. Örneğin, emekliliği 2025 yılının ilk yarısında hak edenler birkaç ay farkla ciddi bir mağduriyet yaşayacaktır.

“SORUNUN ÇÖZÜMÜ BASİT BİR YASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜMKÜN”

Sorunun köklü çözümü basit bir yasa değişikliği ile mümkündür. Değişiklik önerilerimiz şunlardır:

5510 sayılı Kanuna ek bir madde eklenerek 2024 yılı için güncelleme katsayısının 2024 yılında emeklilere uygulanan toplam zam oranında (yüzde 86,16) olması sağlanmalıdır. Böylece 2025 yılında ve sonrasında emekli olacaklar büyük bir adaletsizlikten kurtarılabilir. Yani 2024 güncelleme katsayısının 1,42 değil 1,8616 olması gerekmektedir.

“Güncelleme katsayısı 2024 yılı için 1,8616 olarak uygulanır” şeklindeki bir ek maddenin yasaya eklenmesi bu adaletsizliği önleyecektir.

Sorunun gelecek yıllarda da tekrar etmesi riskine karşı 5510 sayılı Yasa’nın 29. maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenebilir:

“Güncelleme katsayısı ilgili yıl içinde emekli aylıklarına yapılan toplam artıştan düşük olamaz.”

Emeklilik sistemini daha da adaletsiz hale getirecek 2024-2025 farkı ortadan kaldırılmalı ve 2025 ve sonrası emeklilerinin mağduriyeti giderilmelidir.

EMEK ÖRGÜTLERİNE ÇAĞRI

Bu adaletsizliği gidermek bir cümlelik yasa değişikliği ile mümkündür. Bütün emek örgütlerini bu konuda çaba harcamaya çağırıyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve TBMM, bu adaletsizliğe karşı harekete geçmelidir.

Bilindiği gibi sosyal güvenlik sistemindeki adaletsizlikler bu konuyla sınırlı değildir. Sürekli olarak adaletsizlik ve eşitsizlik üreten sosyal güvenlik sistemimizin demokratik bir yöntemle tepeden tırnağa yenilenmesi ihtiyacı devam etmektedir.