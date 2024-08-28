DİSK üyeleri ayakta: İnsanca yaşanacak ücret istiyoruz!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi işçiler, "Artık Yeter! Geçinemiyoruz" diyerek başlattığı eylemlerini sürdürüyor. Sağlıktan metale, lastikten hizmete, enerjiden madene kadar onlarca işkolunda çalışan işçiler, iş yerlerini eylem alanına çevirdi.

İstanbul, Kocaeli, Ankara, Mersin başta olmak üzerinde onlarca şehirdeki işyerlerinde işçiler, bir kez daha "Gelirde adalet, vergide adalet" istedi.

"EKMEK VE ADALET MÜCADELESİNİ BÜYÜTÜYORUZ"

Vergi afları ve teşviklerle patronların servetine servet kattığını ancak emekçilerin hakkının, alın terinin hiçe sayıldığının altını çizen DİSK’liler, "Ekmek ve adalet mücadelesini büyütüyoruz" dedi

DİSK üyelerinin işyerlerinde bir araya gelerek okuduğu bildirilerde şu ifadelere yer verildi:

"Durmak bilmeyen zamların ve adaletsiz vergilerin yükü altında eziliyoruz. İşçiler, emekçiler ve emekliler yaşam savaşı verirken birileri servetine servet katıyor. Bizden alıp patronlara veriyorlar, yoksulun cebinden zenginin kasasına kaynak aktarıyorlar. Halkın sofrasından çalıp, sermayenin banka hesaplarını büyütüyorlar. Bizler ülkemizin tüm değer ve güzelliklerini üretenleriz. Biz bu adaletsizliği hak etmiyoruz.

"ALIN TERİMİZ HİÇESAYILIYOR"

Ekonomik kriz derinleşirken, biz düşük gelirle mücadele ederken, yüksek vergiler ödüyoruz. İktidar, kamu kaynaklarını bir avuç sermayeye aktarırken; vergi afları ve teşviklerle onların servetine servet katarken, bizim emeğimiz, hakkımız, alın terimiz hiçe sayılıyor.

Bıçak kemiğe dayandı. Biz sustukça, adaletsizlik büyüyor; cebimize, ekmeğimize, haklarımıza daha fazla el uzatıyorlar. Artık tek başına yaşam savaşı vermenin değil, hep birlikte ekmek ve adalet mücadelesini büyütmenin zamanıdır.

Gelirde adalet istiyoruz. Vergide adalet istiyoruz. Ülkede adalet istiyoruz.

Asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretlerin artırılmasını istiyoruz. Bunun için sendikalaşma, toplu pazarlık ve grev hakkı önündeki tüm engellerin kaldırılmasını istiyoruz.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE YÜKSELTİLMELİ"

Emeklilikte adalet, emeklilere adalet ve insanca yaşam istiyoruz. En düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini ve tüm emekli aylıklarının aynı oranda artırılmasını talep ediyoruz.

1 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla beraber, vergide adalet yasasının oy birliğiyle Meclis’ten geçmesini istiyoruz.

Tüm güvencesiz çalıştırma biçimlerine son verilmesini istiyoruz.Kıdem tazminatına el uzatmaya kalkanları bir kez daha uyarıyoruz: Bedeli ağır olur.

"ARTIK BIÇAK KEMİKTE"

Evet artık bıçak kemikte. Yaşadığımız gelir kaybının ve adaletsizliklerin son bulması için; işçiden alıp patrona verenlerden, yoksulu daha yoksul, zengini daha zengin yapan bu düzenden hesap sormak için, hak ettiğimiz insanca yaşamı kazanmak için Türkiye’nin dört bir yanında meydanlarda buluşuyoruz.

Hepimize düşen görev bu mücadeleyi büyütmektir. Hepimize düşen görev konumuzu komşumuzu, sendikalı sendikasız tüm işçileri, emekçileri, emeklileri, tüm sınıf kardeşlerimizi meydanlara taşımaktır.

Direne direne kazanacağız."