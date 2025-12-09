DİSK üyeleri, İzmir'de çadır kurdu: Maaş ve işe iade krizi

DİSK/Genel-İş yönetim kurulu üyeleri ile işten çıkarılıp mahkeme kararıyla iade edilmesine rağmen işe başlatılmayan çalışanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Basmane Kapısı önünde çadır kurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde maaşlarının yatırılmaması nedeniyle eyleme başlayan DİSK/Genel-İş üyeleri, ödemeler dün gece yapılmasına rağmen protestolarını sonlandırmadı.

İşçiler, işe iade kararlarına rağmen işbaşı yaptırılmayan çalışanların durumunun çözülmediğini ve sosyal hak ödemelerinin aylardır geciktiğini belirterek eylemlerine devam etti.

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, belediyede yaşanan maaş aksaklıkları, sosyal hak ödemelerindeki gecikmeler ve işe iade kararlarının uygulanmaması nedeniyle seslerini duyurmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Gül, “Emekçi arkadaşımızla birlikte maaşlarımızın eksik yatırılması, dört aydır sosyal haklarımızdaki ödemelerin düzenli bir şekilde ödenmemesi ve üç yüz elli tane arkadaşımızın işte iş şirkete iade edilip iş başı yaptırılmamasından kaynaklı sesimizi duyurmak için bu alandaydık. Bugün de burada şirkete iade olan arkadaşlarımızla beraber iş başı yapılması için sesimizi yükseltmek için bugün buradayız dostlar. Bir an önce bu masayı kuralım, bu mağduriyet ortadan kaldırılsın” diye konuştu.

"BİZ BU SOKAKLARDAN GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Seslerini duyan kimsenin olmadığını ifade eden Gül, şunları söyledi:

“Biz gece gündüz demeden bu müzakereye açığız. Dün de Cemil (Tugay) Başkanımız bir açıklama yapmış. Orada duyduk. 'Biz bir aileyiz, ailenin içerisinde bu tür kavgalar olur' diye. Biz gerçekten bir aileyiz. Bunu her defasında dile getirdik. Aile içinde bu tür kavgalar olur ama artık buna bir son verilmesi gerekiyor. Artık İzmir halkının belediye ve işçi arasındaki kavgayı ortadan kaldırıp hizmet üretilmesi gerektiğinin bilincindeyiz. İzmir halkının bizlerden beklentisi bu. Biz işimizi yapmak istiyoruz. Buradaki bütün arkadaşlarımız ailesine, çocuklarına, geçim sıkıntısı yaşadıkları için bugün kredi kartlarına, borçlarına, ev kiralarına ödeneklerini sağlayabilmeleri için işlerine geri dönmek istiyorlar. Tek amacımız bu. İnanın kimseyle kavga etmek, bu sokaklara çıkmak gibi derdimiz yok ama işimizin, ekmeğimizin de verilmediği bir yerde biz bu sokaklardan geri adım atmayacağız."

"EYLEM TAKVİMLERİMİZİ UYGULAYACAĞIZ"

Maaşlarının büyük bir çoğunluğunun dün akşam yatırıldığını dile getiren Gül, şöyle konuştu:

“Yüzde 99’luk kısım yatırıldı. Ufak bir meblağ kalmış. 'Bizde para yok' dendi. 'Para var da ödenmiyor mu?' dendi. Ama gördük ki iki gün sonra bu para bir şekilde ayarlanıp hesaplarımıza yatırıldı. Diğer alacaklarımızla ilgili de 'bütün alacaklarımızı hemen yatırın' demiyoruz ama bizim kısa vadede önümüze bir yol haritası konması gerekiyor. Bu dört aydır bizim alamadığımız gıda kartımız, ikramiyemiz, öğrenim yardımımız, mesai alacağımız, tazminat farkımız ivedi bir şekilde bize bir somut adım atılması gerekiyor. Bu adımlar atılmadığı takdirde eylem takvimimiz belli. Bu eylem takvimlerimizi biz uygulayacağız. Ama bunun ortadan kaldırılmasının tek bir sebebi var. Bu ücretlerimizle ilgili bize somut adımların atılması. Atılmadığı takdirde bugün buradayız. Akşam saat 18’de Lozan Kapısı’nda Perşembe günkü ve Cuma günkü eylemlerimiz de eğer uzlaşma sağlanmazsa devam edecek. Biz burada tekrar sesimizi Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bürokratlarımıza sizler aracılığıyla duyurmak istiyoruz. Öncelikle işimizin bize geri verilmesi tek derdimiz bu. Binlerce emekçi arkadaşımızın alacaklarıyla ilgili somut adımlar atılması. Şunu söyleyelim. Biz paralarımız ödense bile, bize bir gün takvim belirlense bile, biz buradaki arkadaşlarımız işine geri dönmeden asla mücadeleden geri adım atmayacağız. Bizim işimiz, aşımız bizim onurumuzdur arkadaşlar.”