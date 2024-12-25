DİSK, Vergi Dairesi Müdürlüğü önünde: "Asgari ücret, emek hırsızlığı aracına dönüştü"

Ebru ÇELİK

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İstanbul Fatih Vergi Dairesi önünde yaptığı açıklamada, dün açıklanan yeni asgari ücreti eleştirdi.

Çerkezoğlu, 2025 yılı için açıklanan 22 bin 104 TL’lik asgari ücretin, işçilerin geçim şartlarını iyileştirmek bir yana, daha da zorlaştıracağını vurguladı.

"MİLYONLAR AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ"

Çerkezoğlu, “2 yıldır gelirde ve vergide adalet istiyoruz diyoruz. Dün açıklanan asgari ücret, milyonlarca işçinin hayatını sürdürebilmesi için yeterli değil. Verilerine inanmadığımız TÜİK’in enflasyonu yüzde 46, devletin belirlediği yeniden değerleme oranı ise yüzde 44. Bu koşullarda, 22 bin 104 TL olarak açıklanan asgari ücret, işçilerin alım gücünü hızla düşüren bir rakamdır. Gerçek enflasyon karşısında bu kayıp çok daha büyüktür" dedi.

Çerkezoğlu, asgari ücretin açıklanan rakamla, işçilerin cebinden patronlara aktarıldığını belirtti.

Çerkezoğlu, “Yıl içinde işçilerin cebinden 7 bin 500 TL patronlara aktarılıyor. Ancak hükümet, asgari ücrete yalnızca 5 bin 100 TL zam artışı yapmayı uygun gördü. Bu, işçilerin gerçek kayıplarını telafi etmekten çok uzak bir artış” diye konuştu.

"EN BÜYÜK YOLSUZLUK ASGARİ ÜCRET OLDU"

Çerkezoğlu, asgari ücretin sadece bir sembol ücret olmasının ötesine geçmesi gerektiğini vurguladı:

“Bu ülkede asgari ücret, en büyük yolsuzluk ve emek hırsızlığı aracına dönüşmüş durumda. Her bir asgari ücretlinin cebindeki para, patronlara aktarılmaya devam ediyor. Beyaz yakalısından mavi yakalısına, atölyelerde çalışan emekçilerden plazalarda çalışanlara kadar, asgari ücretli milyonlarca emekçi daha fazla yoksulluğa mahkum ediliyor.”

"BU ÜCRETİ KİM BELİRLİYOR?"

Çerkezoğlu, asgari ücretin belirlenme sürecini de eleştirerek, “Bu ücret, komisyon müzakereleri olmadan, 50 yıldır ilk defa akşam saatlerinde toplanarak, akşamdan sabaha bir kararla belirlendi. Biz, asgari ücretin işçi ve devlet arasında, gerçek bir toplu sözleşme olarak belirlenmesini istiyoruz. Bu süreç, tüm konfederasyonların masada olacağı ve grev hakkının da tanınacağı gerçek bir pazarlıkla olmalıdır” dedi.

Asgari ücrete yüzde 30'luk artış yapılmasını daha önce sermaye örgütleri tarafından dile geldiğini söyleyen Çerkezoğlu, "Bu ücret, yerli ve yabancı sermaye tarafından belirlenmiş bir ücret. Biz bunu kabul etmiyoruz" diye konuştu.

"ADALET İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ"

Çerkezoğlu, DİSK olarak mücadelelerine kararlılıkla devam edeceklerini ve bedeli ne olursa olsun gelirde ve vergide adalet için mücadele edeceklerini belirtti:

“Hükümet, işçilerin sesini susturmaya çalışıyor, sendikaları engellemeye çalışıyor. Ancak biz ne grev yasaklarıyla ne de tutuklamalarla durdurulabiliriz. Hapishanelerde bile DİSK’li boyun eğmedi ve eğmeyecek!”

"AÇIKLANAN ÜCRET BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, asgari ücretin, emek karşıtı politikalarla belirlendiğini söyledi.

Atar, "Asgari ücret yerli ve yabancı kuruluşların talepleri doğrultusunda emek karşıtı politikaları hat safalara getiren AKP iktidarı tarafından ne yazık ki açlık ve sefalet ücreti olarak yeniden belirendi. Bu asgari ücret şu anda ilan edildiği andan itibaren meşruluğu hiçbir şekilde tartışılmayacak düzeyde. Milyonlarca emekçinin yaşamını zindan edecek fakat sermayenin karlarına kar katacak" ifadelerini kullandı.

Atar konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Emekçilerin yapması gereken, akp iktidarının politikalarına karşı birleşik mücadele yürütmek zorunda. Bu koşulların emeğin lehine değiştirilmesi açısından asgari ücretin yeniden belirlenmesi konusunda mücadele başlatılması lazım. İşçiler sendikalaşarak hak arama mücadelelerini sürmesi gerekiyor. Asgari ücret bizim için yok hükmündedir."