DİSK’in 11 sendikasından taşınma kararına tepki: Tarihsel ağırlığı büyük olur

Emek Servisi

DİSK genel merkezinin İstanbul’dan Ankara’ya taşınmasına karşı DİSK’e bağlı 11 sendika ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride genel merkezin Ankara’ya taşınması ‘tüzüksel, tarihsel ve sınıfsal bir çelişki’ olarak nitelendirildi. Bildiriye şu sendikalar imza attı: Birleşik Metal-İş, Basın-İş, BTO-Sen, Dev Yapı-İş, Enerji-Sen, Güvenlik-Sen, Limter-İş, Nakliyat-İş, Sine-Sen, Sosyal-İş, Tümka-İş.

SINIFTAN KOPARIR

“Sadece taşınma değil, bu bir yön değişimi” başlıklı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “DİSK’in kuruluşu, Türkiye işçi sınıfı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. 13 Şubat 1967’de sermayeye, devlet yanlısı güdümlü sendikacılığa ve bürokratik yozlaşmaya karşı tabandan gelen bir irade ile İstanbul’da kurulmuştur DİSK. İstanbul tercihi, bu tarihsel kopuşun önemli bir simgesidir. Çünkü DİSK, mücadeleci bir örgütlenme modeli olduğu kadar, aynı zamanda emek coğrafyasının da tavizsiz sınıfsal mücadelesinin bir ifadesi ve onun vücut bulmuş halidir.”

“Kurulduğu günden bu yana DİSK’in kalbi İstanbul’da atmıştır” ifadeleriyle devam eden açıklamada "Ankara bürokrasisine yaklaşmak sınıftan uzaklaşmaktır" denildi. İlgili kararın 2020 yılında yapılan 16’ncı Genel Kurul’da alındığını ancak aradan geçen zamanda DİSK yönetiminin yarıya yakınının değiştiği aktarılan açıklama şöyle devam etti: “Yönetim Kurulu’nun bu tutumu sadece hukuka ve usule değil, sendikal demokrasinin ruhuna da aykırıdır. DİSK’in kendi iç işleyişinde dahi meşruiyet sorunları barındıran bir kararın, tarihsel ağırlığı bu denli büyük bir adımı gerekçelendirmesi mümkün değildir.”

Açıklamada DİSK üyesi 22 sendikanın büyük çoğunluğunun hâlâ İstanbul merkezli olduğu hatırlatılarak “DİSK Yönetim Kurulu’nu bu tarihsel hatayı görmeye, DİSK Genel Merkezi’nin Ankara’ya taşınması kararından vazgeçmeye çağırıyoruz” denildi.