DİSK’in 2025 hedefi örgütlülüğü büyütmek

Emek Servisi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, işçiler açısından geçen yılın değerlendirmesini yaparak, 2025 mücadele hedeflerini açıkladı.

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, sendika üyeleriyle birlikte konfederasyonun İstanbul Beşiktaş’taki genel merkezi önünde basın toplantısı düzenledi. Binaya “İyi ki TÜİK var. Yoksa enflasyon alıp başını gidecek” yazılı pankart asıldı.

2024 yılının emeğiyle geçinenler için zor geçtiğini vurgulayan Çerkezoğlu, şunları söyledi: "Tüm sınıf kardeşlerimizi sendikalı olmaya çağırıyoruz. Asgari yaşamaktan kurtulmanın yolu örgütlü olmaktır. Türkiye’yi dünyanın ucuz emek cenneti haline getirme projesini durdurmanın yolu birlik olmaktır.”