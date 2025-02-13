DİSK’in kuruluş yıldönümü genel merkez önünde kutlandı

Bilge Su YILDIRIM

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 58 yıl önce bugün kuruldu. DİSK, kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında bugün Konfederasyonun İstanbul Beşiktaş’ta bulunan genel merkezi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Saat 12.00’de gerçekleştirilen basın açıklamasına DİSK Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Konfederasyon adına açıklamayı DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptı.

DİSK’in tarihinin onurlu Türkiye işçi sınıfı tarihi olduğunu kaydeden Çerkezoğlu şunları şunları söyledi:

"Bizi kurtaracak olan kendi kollarımızdır. 58 yıl önce de 58 yıl sonra da işçi sınıfının aklından çıkarmaması gereken hakikat budur. Her zaman söylediğimiz gibi, demokrasi işçinin ekmeğidir. Demokrasinin tehdit altında olması, işçi sınıfının ekmeğinin ve tüm haklarının tehdit altında olması anlamına gelmektedir. İşçi sınıfının boyun eğmeyen köklü mücadele örgütü olarak, 58’inci yılımızda bize de büyük görevler düşmektedir.

"İŞİMİZİ, AŞIMIZI, DEMOKRASİYİ SAVUNMAK İÇİN"

Önümüzdeki dönem işimizi, aşımızı, ekmeğimizi, demokrasiyi, adaleti, barışı, kardeşliği ve aslında memleketimizi daha fazla örgütlenerek, daha fazla birlik olarak, daha fazla mücadele ederek savunmak zorundayız. Bu bilinçle çağrımız organize sanayi bölgelerinden mahallelere, işyerlerinden sokaklara her yer ‘Asgari yaşama mahkum olma, sendikalı ol’ çağrısıyla örgütlenme alanımız olacaktır."

Genel merkez önündeki basın açıklamasından sonra Çerkezoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte DİSK’e bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın (Birleşik Metal-İş) örgütlü olduğu Kocaeli Çayırova’da bulunan Kaynak Tekniği grevini ziyaret etmek üzere yola çıktı. Grev ziyareti, 16.30’da gerçekleşecek.