DİSK’ten asgari ücret öncesi çıkış: Çekin elinizi cebimizden!

BirGün/Ankara

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyelerinin 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi öncesi “İnsanca ücret” sloganıyla başlattığı yürüyüş, Ankara’da sona erdi. Gebze, Kocaeli, Bursa ve Eskişehir duraklarının ardından başkente ulaşan DİSK’liler, Gar Meydanı’nda diğer emek örgütleriyle birleşerek Ulus’ta Atatürk Anıtı’na yürüdü.

Yürüyüş boyunca sık sık “Genel grev genel direniş”, “İnsanca ücret, vergide adalet”, “Asgari değil insanca yaşam” sloganları atıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, metal işçilerinden grevdeki Smart Solar işçilerine, tekstil ve sağlık çalışanlarından emeklilere kadar çok sayıda kesimin sesini Ankara’ya taşıdıklarını söyleyerek “Bu ülkede üretiyoruz ama hakça paylaşamıyoruz. Düzenin bütün çarkları zengini daha zengin yapmak için dönüyor” ifadelerini kullandı.

En zengin yüzde 10’un toplam servetin yüzde 70’ini aldığına işaret eden Çerkezoğlu, “Böyle bir haksızlık kabul edilemez” diye konuştu.

Asgari ücretin Türkiye’de ortalama ücret haline geldiğini belirten Çerkezoğlu, açlık ve yoksulluk sınırlarının ulaştığı seviyelere işaret ederek, "Asgari ücret 22 bin lira düzeyindeyken açlık sınırı 30 bin liraya dayanmış, yoksulluk sınırı 90 bin lirayı aşmıştır. Böylesi bir tabloda, alım gücü 16 bin liralara gerilemiş bir asgari ücret varken, yeni asgari ücreti TÜİK’in baskılanmış ve gerçek dışı enflasyonuna göre bile değil, hedeflenen enflasyona göre artırmayı planlıyorlar. Bizi yok sayanlara, sesimizi duymayanlara, görmezden gelenlere; kapalı kapılar ardında milyonlarca işçinin yaşamını, çocuğunun sofrasındaki bir yumurtayı, bir mandalinayı belirlemeye çalışanlara karşı yürüdük. Her durakta, her meydanda masayı meydana kurduk. Çünkü gerçek meydandadır. Türkiye’nin gerçekleri bu meydandadır. Duyacaklar bu sesi, görecekler bizi. Ve bilecekler: Sefalete teslim olmayacağız" diye konuştu.

Öte yandan ücretliler üzerindeki yergi sistemine yönelik eleştirilerde de bulunan Çerkezoğlu, Türkiye’de vergi yükünün büyük ölçüde emekçilerin ve emeklilerin sırtına yüklendiğini belirterek, "Bu ülkede patronlar kazançlarına göre değil, istedikleri kadar vergi veriyor. Kur korumalı mevduattan milyonlar kazananlar, kar rekorları kıran şirketler ve bankalar korunurken, işçinin, emeklinin cebine uzanılıyor. Çekin elinizi cebimizden, soframızdan, çocuklarımızın geleceğinden" dedi.

Çerkezoğlu, taleplerini şöyle sıraladı: