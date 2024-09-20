DİSK’ten büyük işçi buluşmasına çağrı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), “Gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz” talebiyle İstanbul Beşiktaş’ta İskele Meydanı’nda açıklama yaptı.

Açıklamayı yapan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Çalışarak ürettiğimiz değeri hakça paylaşmak, insanca yaşamak istiyoruz” diyerek 25 Eylül’de Saraçhane Meydanı’nda gerçekleşecek büyük işçi buluşmasına katılma çağrısında bulundu.

Yıllardır ücretlerin gerilediğinin, halkın alım gücünün düştüğünün altını çizen Çerkezoğlu, “22 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarının sınıfsal ve siyasal tercihlerinin sonuçlarını yaşıyoruz. Asgari ücretin insanca bir yaşam standardına yükseltilmesini istiyoruz. Emekliler için insanca yaşayabilecek bir maaş ve sosyal haklar talep ediyoruz. Gençlerimizin işsizlikle boğuştuğu, geleceksizleştirildiği bu düzeni değiştirmek istiyoruz. Kadınlar olarak, toplumsal hayatın her alanında karşılaştığımız eşitsizlikler, ayrımcılıklar ve kadına yönelik şiddetin sona ermesi için mücadele ediyoruz” dedi.