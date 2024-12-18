DİSK’ten Çalışkan’ın serbest bırakılması talebiyle eylem

DİSK Genel Başkan Yardımcısı, Genel-İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan ve DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Kemal Göksoy’un tutuklanmasına ilişkin Beşiktaş’ta bulunan Genel-İş Genel Merkez binası önünde açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sendikacılık suç değildir, başkanlarımız serbest bırakılsın" pankartı açıldı. "Hukuksuzluğa boyun eğmeyiz" sloganları atıldı.

DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, yaptığı açıklamada, Çalışkan ve Göksoy’un tutuklanmasının hukuki olmadığını belirterek, "Emek ve demokrasi mücadelesinin sesi asla susturulamaz. Genel-İş, Genel Başkanından üyelerine kadar tüm gücüyle örgütlenmeye, mücadele etmeye ve emekçilerin hakları için sesini yükseltmeye devam edecektir. Hiçbir baskı, hiçbir saldırı bu mücadele azmini kıramayacaktır. Yaşasın DİSK, yaşasın Genel-İş, yaşasın onurlu mücadelemiz" dedi.

Arslanoğlu, şunları söyledi: "DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan, bir sabah erken saatlerde sanki kaçıyormuş, kaçakmış gibi ailesinin önünde çocukların gözü önünde çekip alıp tutukladılar. Bugün üçüncü haftasındayız. Remzi Başkan onurumuzdur. Aynı gün aynı saatlerde Disk Çukurova Bölge Temsilcisi Kemal Göksoy’u da aynı yöntemlerle tutukladılar. Aynı antidemokratik uygulamalarla tutsak aldılar ve Ankara, Sincan Cezaevi’ne kapattılar. AKP iktidarı, siz anlaşılan 12 Eylül askeri faşist cuntasına karşı DİSK’in, DİSK’lilerin yürüttüğü kavganın farkında değilsiniz."