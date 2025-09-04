DİSK’ten CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına tepki

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Yönetim Kurulu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına tepki gösterdi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, kararın Anayasa’ya ve yasalara aykırı olduğu vurgulandı.

"YSK’NIN YETKİLERİ GASP EDİLDİ"

Asliye Hukuk Mahkemesi’nin aldığı kararın Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkilerini gasbettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanması; yalnızca ana muhalefet partisine değil, tüm yurttaşların en temel demokratik haklarına yönelik son derece tehlikeli bir girişimdir. Bir Asliye Hukuk Mahkemesi’nin Yüksek Seçim Kurulu’nun yetkilerini gasp ederek aldığı bu karar; Anayasa’nın 6. ve 79. maddelerine, Siyasi Partiler Kanunu’na açıkça aykırıdır. Bu garabetin düzeltilmemesi halinde, Türkiye’de yapılan hiçbir seçim ve referandumun meşruiyeti güvence altında olmayacaktır.”

"HALKIN İRADESİNE MÜDAHALE"

Çerkezoğlu, kayyum kararının halkın iradesine doğrudan müdahale olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“CHP İstanbul İl Örgütü’ne kayyum atanması, halkın iradesine doğrudan bir müdahaledir. Seçme ve seçilme hakkı, Anayasa ile güvence altına alınmış en temel haktır ve hiçbir mahkeme ya da siyasi irade bu hakkı gasbedemez. Bu mesele bir parti meselesi değil, demokrasi ve Cumhuriyet meselesidir.”

"CUMHURİYET VE DEMOKRASİYİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açıklamada, “İşçi sınıfı, halkın iradesini hedef alan bu saldırılara karşı her koşulda Cumhuriyet’i ve demokrasiyi savunmaya devam edecektir" denildi.