DİSK’ten Meslek Fabrikası tepkisi: “Halkın olanı halktan alamazsınız”

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde mesleki eğitim hizmeti sunulan Halkapınar Meslek Fabrikası’nın Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine tepkiler sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde örgütlü DİSK Genel-İş İzmir 2 No’lu Şubesi, devir işlemine tepki göstermek için Meslek Fabrikası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını okuyan Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, “23 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı, halkın ortak birikimi olan kamu varlıklarını bir yandan ‘özelleştirme’ adı altında yandaş şirketlere devrederken, diğer yandan imar politikaları ve rant düzenlemeleriyle inşaat müteahhitliğini ülkenin temel yağma alanına dönüştürmüştür. Bununla da yetinmeyen iktidar; muhalif belediyelerin elinde bulunan, halka hizmet üretilen, tarihsel ve kamusal değeri yüksek alanları yasal engeller gerekçe göstererek Vakıflar aracılığıyla gasp etmekte, bu alanları yeni rant kapıları hâline getirmeye çalışmaktadır” dedi.

KAMU VİCDANINA AYKIRI BİR DAYATMA

Gül açıklamasında şunları kaydetti:

“Bir hizmet kapısı kapatılmak isteniyor. Yıllardır belediyemize ait olan ve binlerce gencimize, kadınımıza meslek öğreterek onları hayata kazandıran bu yapı; İzmir halkının ortak hafızası ve emeğidir. Bu tesisin mülkiyetinin el değiştirmesi ve halkın kullanımından koparılması, kamu yararına açık bir darbedir. Hukuk ve kamu vicdanı yaralanmıştır. Söz konusu devir işlemi yalnızca idari bir tasarruf değil, aynı zamanda hukuka ve kamu vicdanına aykırı bir dayatmadır. Halkın malı olan bir yapı, hangi gerekçeyle halkın elinden alınmaktadır? Yıllardır süren kamusal hizmetin aksamasından doğacak zararın sorumluluğunu kim üstlenecektir? Şehrin merkezindeki bu kıymetli alanın asıl amacı dışında kullanılmasına kimler göz yummaktadır? Bu sorular cevapsız kaldıkça yapılan her işlem meşruiyetini yitirmektedir. Emeğin ve halkın hakkının savunucusu olan bir emek örgütü olarak; İzmir halkının iş kapısı, eğitim yuvası olan Halkapınar Meslek Fabrikası’nın usulsüz şekilde devredilmesini asla kabul etmiyoruz. Bu yanlıştan dönülene, Meslek Fabrikası asli sahibi olan halka ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iade edilene kadar hukuki ve demokratik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkın olanı, halktan alamazsınız.”