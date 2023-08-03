DİSK’ten TÜİK’e 'enflasyon' tepkisi: Ekmeğimizle oynamayın

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, TÜİK’in açıkladığı temmuz ayı enflasyon oranlarına tepki göstermek için basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, “Hukuka uyun, gerçekleri açıklayın, ekmeğimizle oynamayın” denildi.

BİRGÜN EGE

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilciliği, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon oranlarını açıklaması sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi.

TÜİK İzmir Bölge Temsilciliği önünde yapılan basın açıklamasını DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu. Sarı, yaptığı açıklamada, “TÜİK tarafından açıklanan resmi enflasyon rakamlarının; işçilerin, düşük gelirlilerin ve emeklilerin günlük yaşamda karşılaştığı ve hissettiği, gerçek orandaki enflasyonu yansıtmadığı ortadadır” dedi.

Sarı, “TÜİK Başkanlığı, Anayasayı ve kanunu tanımayan bir tutumla, madde fiyat listesini, Konfederasyonumuz ve kamuoyu ile paylaşmamayı tercih etmiştir. Haziran 2022'de madde fiyat listesini açıklamaktan vazgeçen TÜİK fiyat bilgilerini şaibeli hale getirmiş bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

ENFLASYONU DOĞRU ÖLÇÜN

Enflasyonla hükümetin mücadele etmesi gerektiğine vurgu yapan Sarı, “Tüm dünyada tek asgari ücret belirlenirken ülkemizde iki tane asgari ücret belirlenmektedir. Birinci asgari ücret 7500 TL emekli maaşı, ikinci asgari ücret ise 11.400 TL olarak belirlenmiştir” diye konuştu.

TÜİK’in enflasyonu düşük göstermekle görevli bir kurum olmadığını söyleyen Sarı, şunları dile getirdi: “Enflasyonla hükümet mücadele eder. Buradan TÜİK yönetimine bir kez daha sesleniyoruz: Kamusal sorumluluğunuzu yerine getirin. Enflasyonu doğru ölçün. Enflasyon verilerini bilim dünyasına açın ve kamuoyu ile paylaşın. Hukuka uyun, gerçekleri açıklayın, ekmeğimizle oynamayın.”

ENFLASYON TEMMUZDA ÇİFT HANEYE DAYANDI

TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyonda yıllık bazda sekiz aydır devam eden düşüş serisi temmuz itibarıyla son bulurken aylık enflasyon da 1,5 yılın zirvesine çıktı. Verilere göre enflasyon temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49 artış gösterdi, yıllık bazda ise yüzde 47, 83 olarak açıklandı. On iki aylık enflasyon ise yüzde 57,45 oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise enflasyon temmuz ayında 13,18 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 122,88 olarak gerçekleşirken 6 aylık enflasyon yüzde 70'e yaklaştı.