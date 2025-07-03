DİSK’ten zam teklifine sert tepki: “Bu teklifle müzakere değil, mücadele edilir”

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolünde aylardır oyalandığını, ardından da önce yüzde 16, sonra yüzde 17 oranında zam teklif edildiğini belirterek, "Kamu işçilerine bir hakaret niteliği taşıyan bu teklifle asla müzakere edilemez. Bu teklifle müzakere değil, ancak mücadele edilir" dedi.

DİSK'in kamu işçilerinin talepleri ve Dev Sağlık-İş'in işkolu barajına ilişkin mahkeme kararının yok sayılmasına karşı başlattığı yürüyüş Eskişehir’e ulaştı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu DİSK üyeleri, Eskişehir Ulus Anıtı’ndan Varlığınız Sağlığımız Anıtı’na yürüdü. Yürüyüşe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da destek verdi.

Çerkezoğlu, anıt önünde yaptığı basın açıklamasında, binlerce kamu işçisinin, sağlık ve sosyal hizmet işçisinin taleplerini taşımak için İstanbul'dan Ankara'ya yürüdüklerini ifade ederek, "Bugün yaklaşık 600 bin kamu işçisini aylardır oyalayan, bir yıl önceki ücretleriyle yaşamaya mahkum eden, bu hayat pahalılığında, bu yüksek enflasyonda 11 ay önceki ücretleriyle evine ekmek götürmeye çalışan kamu işçilerini oyalayan hükümetin bu tutumuna karşı kamu işçileri olarak, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak yollardayız” diye konuştu.

İktidarın ülkede kurduğu düzenin bütün çarklarının zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için döndüğünü söyleyen Çerkezoğlu, şöyle devam etti:

"Bu düzenin bütün çarkları yoksuldan alıp, işçiden alıp zengine, patrona vermek için dönüyor. İstiyorlar ki hepimiz asgari bir yaşamda birleşelim. Asgari ücretle yaşamayı, yoksulluk sınırında yaşamayı, açlık sınırında yaşamayı reva görüyorlar bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini üreten milyonlarca işçiye, emekçiye.

“HEPİMİZİ YOKSULLUKTA EŞİTLEYEN POLİTİKALARIN SONUCUNU YAŞIYORUZ”

Hepimizi yoksullukta eşitleyen bu politikaların sonucunu yaşıyoruz. Şimdi de bir hedef enflasyonu uydurdular. Ve hepimizi yoksullukta eşitleyen bu politikalarında ısrar ederken, ücretleri baskılayarak enflasyonu düşürecekleri hikayesini uydurdular. Geçen yıl asgari ücrete yüksek enflasyona rağmen yıl ortasında artış yapılmadı. Enflasyon düştü mü? Tam tersine beklediklerinden daha yüksek bir enflasyon yaşandı.

Ücretleri baskılayarak, hepimizi yoksullukta eşitleyerek enflasyonu düşürme adı altında krizin, enflasyonun, bu kara tablonun yarattığı bütün yükü işçiye, emekçiye, emekliye, halka yüklemeye çalışıyorlar. Bu yüksek enflasyonda daha asgari ücret elimize geçmeden açlık sınırının altına gerilemişken, beş ayda asgari ücretlinin kaybı 4 bin liraya yaklaşmışken asgari ücretin artırılması konusundaki taleplere kulaklarını tıkamış durumdalar. İşte o nedenle milyonlarca emekliyi bırakın asgari ücreti 14 bin 469 lirayla yaşamaya mahkum ettiler.

“Kamu işçilerini aylardır oyaladılar. Bir teklif dahi sunmadılar. Ondan sonra da kamu işçilerine hakaret niteliği taşıyan önce yüzde 16, sonra ikinci teklif dediler, dalga geçer gibi bir puan artırıp yüzde 17’lik ücret artışlarını reva gördüler. Bizler buradan bir kez daha ifade ediyoruz: Aklınızı başınıza alın diyoruz. Kamu işçilerine bir hakaret niteliği taşıyan bu teklifle asla müzakere edilemez. Bu teklifle müzakere değil, ancak mücadele edilir dedik ve o nedenle yollara düştük.

“DİSK İLE BU KONUDA OMUZ OMUZA MÜCADELE EDECEĞİZ”

DİSK ile omuz omuza mücadele vurgusu yapan Başkan Ataç ise, “Bu yürüyüş Türk halkının sefaletle boğuşmasının neticesinde emeklinin, asgari ücretli insanların hakkını arayan bir yürüyüş. Çok onurlu bir yürüyüş. Kamu işçilerine verilen artışı yüzde 16’yı ilk dinlediğimde kulağıma inanamadım. 'Ne demek istiyorlar bunlar?' dedim. 'Dalga geçiyorlar' dedim. 'İnsanların onuruyla niye oynuyorlar?' dedim. DİSK ile bu konuda omuz omuza mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.