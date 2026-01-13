Disleksiye dair çok sesli bir farkındalık: "Bir Terslik Var" okurla buluşuyor

Disleksi ile yaşayan bireylerin, ailelerin ve eğitimcilerin deneyimlerini edebi ve düşünsel bir çerçevede bir araya getiren “Bir Terslik Var” adlı kitap projesi, toplumsal bir farkındalık yaratma hedefiyle okur karşısına çıkıyor.

Emel Çürükoğlu derleyenliğinde Sirya Yayınları tarafından yayımlanan eser; disleksiyi gündelik hayat, eğitim, dil ve kimlik eksenlerinde çok katmanlı bir gerçeklik olarak tanımlıyor.

DİSLEKSİ ÖĞRENME FARKLILIĞIDIR

Kitap, toplumda yerleşik olan "disleksinin bir bireysel eksiklik olduğu" algısına karşı çıkarak, konunun toplumsal ve yapısal boyutlarını tartışmaya açmayı amaçlıyor. "Bir Terslik Var" platformu çatısı altında birleşen yazarlar, disleksinin bir engel değil, farklı bir potansiyel ve yaşam biçimi olduğunu vurgularken, bilmenin ötesinde "anlamak" ve "dönüşmek" için bir çağrıda bulunuyor.

23 YAZAR BİR ARADA

Toplam 23 yazarın ortak çalışmasıyla oluşturulan bu derleme, disleksiye dair çok sesli bir yapı sunuyor. Kitabın ortaya çıkış sürecine katkı sunan ve lansmanda yer alacak isimler arasında projenin editörü Emel Çürükoğlu ve yazar Gökhan Çömez gibi isimler bulunuyor. Çalışma; yanlış anlaşılan, göz ardı edilen ya da görünmez kılınan deneyimleri gün yüzüne çıkararak toplumda yer alan önyargıları kırmayı hedefliyor.

Kitabın tanıtım süreci, projeye dair sunumlar, söyleşiler ve imza etkinliğiyle devam edecek bir lansmanla başlayacak. Bursa’nın Nilüfer ilçesinde gerçekleşecek bu özel buluşmada, projenin gelecek hedefleri ve yeni çalışmalar da katılımcılarla paylaşılacak.

• Tarih: 17 Ocak 2026

• Saat: 13.00 – 16.00

• Yer: Karaman Dernekler Yerleşkesi (Karaman Mahallesi, Tuna Caddesi Akasya Sokak No:16130, Nilüfer – BURSA)