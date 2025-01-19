Dişlerini yaptıramadığı için çatıya çıkan kişi intihar girişiminde bulundu

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dişlerini yaptıramadığı için 5 katlı binanın çatı katına çıkıp intihar girişiminde bulunan kişi, müzakereci polis ekipleri tarafından ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

Olay, Pazarcı Mahallesi'nde yaşandı. Hasan İ. (34), D-400 kara yolu üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katına çıkıp intihar girişiminde bulundu.

Elinde kesici bir cisim ve Kuran olan şahsı çatıda gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri muhtemel bir düşme vakasına karşı binanın altına branda kurarken, polis dişlerini yaptıramadığı için çatıya çıktığını söyleyen Hasan İ.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat sonunda müzakereci polis ekipleri tarafından dişlerinin yapılmasına yardım edileceği sözüyle ikna edilen Hasan İ., çatıdan indirilerek önce kontrol amaçlı Gazipaşa Devlet Hastanesine, oradan da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.