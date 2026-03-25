Dispansere kilit veremi yayabilir

Dünya genelinde yılda 10 milyondan fazla yeni verem (tüberküloz) vakası görülüyor; 1,2 milyon kişi ise yaşamını yitiriyor. Türkiye'de verem hastalığının görülme sıklığı yüz bin kişide yaklaşık 10 vaka düzeyine gerilerken bu başarıda özellikle verem savaşı dispanserlerinin öneminin büyük olduğu ancak son yıllarda bunun sekteye uğradığı belirtiliyor. 2007'de ülke çapında 245 olan Verem Savaşı Dispanseri sayısının 2023'te 173’e düşürüldüğünü anımsatan hekimler "Birinci basamak güç kaybederken verem gibi sağlığın sosyal belirleyicileriyle yakından ilişkili hastalıklarda halk sağlığı riskinin artması kaçınılmaz bir durumdur” uyarısında bulundu.

SAYILAR 245’TEN 173’E DÜŞTÜ

Robert Koch’un 1882’de tüberküloz basilini keşfiyle başlayan mücadele, aradan geçen 140 yılı aşkın süreye rağmen hâlâ tamamlanmış değil. 24 Mart, bu nedenle tüm dünyada vereme karşı farkındalık günü olarak anılıyor.

CHP Sağlık Politika Kurulu Başkanı ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, veremin önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına karşın ülkemizde veremle mücadelenin istenilen düzeye ulaşamadığını, bunun da doğrudan koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan kamu kaynağının azaltılmasıyla bağlantılı olduğunu belirtti. AKP hükümetinin Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla birlikte sağlığın bir kâr aracına dönüştürüldüğüne dikkat çeken Pala "Bu noktada ise koruyucu sağlık hizmetlerini belirgin bir biçimde gözden çıkarmıştır. Ülkemizde özel sağlık kuruluşlarının sayısı her geçen gün artarken, verem savaş dispanseri gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin temelini oluşturan kuruluşların sayısı azalıyor. 2007 yılında ülke çapında 245 olan Verem Savaşı Dispanseri sayısı 2023 yılında 173’e düşürülmüştür. Birinci basamak güç kaybederken verem gibi sağlığın sosyal belirleyicileriyle yakından ilişkili hastalıklarda halk sağlığı riskinin artması kaçınılmaz bir durumdur" değerlendirmesini yaptı.

VERİLER AÇIKLANMALI

Verem kontrolünün temel ilkelerinden birisinin raporlama olduğunu anımsatan Pala, ancak 2007 yılından itibaren 2022 yılına kadar her yıl düzenli olarak yayımlanan “Türkiye’de Verem Savaşı” raporlarının 2022’den sonra duraksatıldığını söyledi. Pala, özetle şunları söyledi: “Türkiye’de Verem Savaşı 2023 Raporu ancak 2025 yılında yayınlanabilmiştir. Üstelik bu raporda 2023 yılı tüberküloz kontrol faaliyetleri, 2022 yılı tüberküloz hasta verileri ve 2021 yılı tüberküloz hastalarının tedavi sonuçları sunulmuştur; dolayısıyla güncel veriler kamuoyuna açıklanmamaktadır. DSÖ veritabanına göre 2023'te ülkemizde tedavi başarı oranı yüzde 81’dir. 2022’de tedavi başarısında yüzde 85 eşiğinin yalnızca 25 ilde yakalanabildiği ve 50 ilin hedefin altında kaldığı bilinmektedir. Hedeflere yaklaşmak için koruyucu müdahalelerin kapsayıcılığı artmalı; yoksulluk, kötü beslenme, göç, kalabalık barınma ve güvencesiz çalışma gibi sosyal belirleyicilerle birlikte ele alınan bütüncül bir halk sağlığı programı hayata geçirilmelidir. Bunun için koruyucu sağlık hizmetlerinin bütçedeki payı artırılmalı ve bu yönde alınacak kararlar yeniden önceliklendirilmelidir."

Pala, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu nedeniyle yurttaşların reçete edilen ilaçlara erişemediği durumların, özellikle HIV tedavisi gibi kesintiye tahammülü olmayan alanlarda ağır sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

YOKSULLUĞUN SONUCU

Türk Toraks Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu da özellikle Sahra Güneyi Afrika’da ve Güney Doğu Asya’da büyük bir salgının hüküm sürdüğe dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Her yıl 10 milyondan fazla hasta ortaya çıkmakta ve 1,2 milyon insan ölmektedir. Tanısı, korunması ve tedavisi mümkün olan bir hastalığın bu denli büyük bir yıkım yapması kabul edilemez. Bu durum, sözü edilen 2 kıtadaki yoksulluk, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerinin yetersizliklerinin bir sonucudur. Türkiye'de tanısında, koruyucu tedavisinde ve tedavisinde başarılıyız. Bu başarıda, özellikle verem savaşı dispanserlerinin çalışanlarının payı en fazladır. Verem savaşı dispanseri hekimlerinin eğitimli ve deneyimli olması önemlidir. Ne yazık ki, eğitimli ve deneyimli hekimler bu kurumlardan ayrılmaktadırlar. Çünkü, verem savaşı birimlerinde çalışanların ekonomik olarak aynı konumdaki doktorlara göre ciddi maddi kayıpları söz konusudur. Düzenli ve sürekli çalışmaları görevlendirmeler nedeniyle mümkün olmamaktadır. Verem savaşı birimlerindeki hekimlerin eğitimli ve sertifikalı olması, çalışmalarında süreklilik sağlanması gereklidir."